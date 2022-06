Neufahrner Absolvia begeistert mit historischem 2,2-Schnitt – und ihrem Aussehen

Von: Andreas Beschorner

Brachte viel Schwung in die Veranstaltung: die OMG-Abifeierband. © Beschorner

Satirisch-kritische Worte fand Nicholas Wilke im Namen der OMG-Absolvia. Schulleiter Stefan Bäumel fand das „nicht schlecht“. Das galt auch für den Schnitt.

Neufahrn - „I’ve had the time of my life“ hatten sich die Abiturienten zum Einstieg von der Abifeierband gewünscht – und das bekamen sie auch, die 81 Absolventen des OMG, die mit einem Gesamtschnitt von 2,2 das beste jemals erzielte Ergebnis einer OMG-Absolvia hingelegt hatten.

Robert Wäger, der Stellvertreter des Landrats durfte das erste Grußwort sprechen und hatte gleich mehrere Appelle mitgebracht: Mitreden, Fragen stellen, Wählen gehen, so die eine Aufforderung an die Jugendlichen. Und: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und ihren Folgen „aufeinander achten“, so eine andere Bitte. Und auch für die Eltern hatte Wäger eine Aufforderung dabei: Auch wenn jetzt Zeit für Urlaub sei, solle man auf Flugreisen und Kreuzfahrten verzichten, den Kindern das eingesparte CO2 schenken, damit auch die nächste Generation noch die Welt kennenlernen könne. Wäger bewunderte das Durchhaltevermögen der Jugendlichen. Und: „Lassen Sie es jetzt krachen.“

„Querkopf und Original“: Oskar Maria Graf als Vorbild

Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier wusste, dass der Abiturjahrgang 2022 „in einer besonderen Zeit“ seinen Schulabschluss gemacht habe, dass Corona den Jugendlichen viel abverlangt habe und sie dennoch auch noch Energie und Zeit für Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen gefunden hätten. Sie sollten sich, so Heilmeier weiter, ein Vorbild an dem Namensgeber der Schule nehmen. Graf sei ein „Querkopf und Original“ gewesen. „Werden Sie keine Kopie, werden Sie ein Original“, wünschte sich der Bürgermeister.

Gut gefüllt war die Aula des Neufahrner Gymnasiums bei der Abschlussfeier. © Beschorner

In Österreich heiße das Abitur Matura, wie Andrea Schafferhans-Fuhrmann, die Vorsitzende des Elternbeirats, erklärte. Das bedeute Reife – reif, Verantwortung zu übernehmen und den eigenen Weg zu bestimmen. Und dann trat Wilke ans Mikro. Weil laut Francis Bacon die Dankbaren glücklich seien, wolle er sich jetzt bedanken, um nach acht Jahren OMG „zur Abwechslung glücklich zu sein“, bedanken für gefühlte tausende Stunden, in denen den Schülern „der Stoff reingepresst“ worden sei, nur um ihn dann „bulimieartig auszukotzen“, bedanken für eine Lehrerin, die es sich mit ihren „peinlich veralteten Werten“ zur Aufgabe gemacht habe, den Mädchen zu sagen, wie sie sich anzuziehen hätten, bedanken für die Wochen, in denen private Angelegenheiten keine Rolle spielen durften. Aber Wilke bedankte sich auch „ganz ehrlich“ bei all den tollen Lehrern, „die mit Gold nicht aufzuwiegen sind“. Freunde habe man gefunden, gelacht, geweint, ausgiebig gefeiert, in vier Tagen den Stoff von zwei Jahren aufgeholt, und genug Übung darin, auch mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. Dafür habe man jetzt das Abitur – noch besser: das bayerische Abitur, vor dem „der Plebs“ anderer Bundesländer „niederknien möge“. Vor allem aber sei die Absolvia 2022 „der bestaussehende Jahrgang aller Zeiten“. Jubel in der Aula.

Bäumels Maß-Einheit: „Wenigstens die hat 1,0“

Das alles nötigte Schulleiter Bäumel Respekt ab, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, das Motto der Absolvia humorig unter die Lupe zu nehmen: „A Bier – wenigstens hat die Maß 1,0“. Die Aufforderung Bäumels für das weitere Leben der Abiturienten: „Schaut genau hin, seid präzise und zugleich kreativ.“