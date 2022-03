Wegen Standardprozedere der Bahn: Erneuerung der Neufahrner Kurt-Kittel-Ring-Brücke wird verschoben

Von: Andreas Beschorner

Weiter freie Fahrt: Denn der Abriss der Kurt-Kittel-Ring-Brücke verzögert sich um mindestens zwei Jahre. © zz

Um mindestens zwei Jahre verschieben sich Abriss und Neubau der Brücke des Kurt-Kittel-Rings. Neufahrns Gemeinderäte reagierten auf die Nachricht überrascht.

Neufahrn - Da bereitet man sich seit zwei Jahren auf ein 2,75 Millionen Euro teures Mega-Projekt vor, prüft, plant und stellt Gelder in den Haushalt ein – und dann verschiebt sich das Vorhaben wegen eines unverrückbaren Standardprozederes der Deutschen Bahn um mindestens zwei Jahre. So stellt sich für den Neufahrner Gemeinderat die Nachricht dar, die am Montag im Bauausschuss Bauamtsleiter Michael Schöfer überbrachte.

Weil die Prüfung im Jahr 2020 die Note 4,0 für die Kurt-Kittel-Ring-Brücke über die Bahnstrecke ergab, war dringender Handlungsbedarf gegeben. Weitere Analysen zeigten dann, dass es keine akute Gefährdung gebe. Trotzdem fasste der Gemeinderat 2021 den Beschluss, die Brücke abzureißen und zu erneuern. Eine Vorentwurfsplanung wurde vorgelegt, der Förderantrag gestellt. Zudem wurde eine Million Euro in den Haushalt 2022 eingestellt, weil man im Herbst mit den Abbrucharbeiten starten und danach die neue Brücke errichten wollte.

Würde man die Brücke jetzt abbrechen, hätte man bis 2024 keine

Seit Monaten, so Schöfer, sei man dabei, mit der Deutschen Bahn die dann notwendigen Sperrphasen für den Zugverkehr abzustimmen. Jetzt die Nachricht der DB: So schnell gehe das nicht, weil die Dringlichkeit der Maßnahme doch nicht so groß sei, greife das Standardprozedere – und das dauere drei Jahre. Die Konsequenz, so Schöfer: Man werde den Abbruch der Brücke in diesem Jahr nicht anpacken, weil man sonst mindestens bis 2024 keine Brücke habe.

Zweiter Bürgermeister Josef Eschlwech (FW) fiel zu dieser Botschaft nicht viel ein: „Was soll man dazu sagen?“ Plötzlich gebe es doch ein Zeitfenster von drei Jahren. Burghard Rübenthal (CSU) fiel zunächst nur ein Wort ein: „Unverständnis.“ Es könne ja wohl nicht sein, dass die DB drei Jahre brauche, um eine Fahrplanänderung hinzubekommen, die in anderen Fällen ganz fix gehe. „Die Maßnahme auf 2024 zu schieben, ist schon dreist“, so Rübenthal. Außerdem sei zu befürchten, dass die Kosten durch die Verzögerung extrem in die Höhe schnellen.

Immerhin: Die Förderung durch den Freistaat steht nicht zur Debatte

Frank Bandle (Grüne) wollte wissen, ob man nicht der Bahn diese Mehrkosten anlasten könne, schließlich habe die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht. Schöfer war da sehr skeptisch: Aus Sicht der DB handle es sich ja nicht um eine Verzögerung, sondern gehe das Projekt seinen üblichen Gang. Dass in den kommenden Jahren nichts passiere und keine Teile aus der Brücke auf die Schiene „plumpsen“, wie Bandle es ausgedrückt hatte, dafür sorgten die turnusmäßigen Bauwerksüberwachungen durch Gemeinde und Bahn, betonte Schöfer. Die Förderung durch den Freistaat stehe nicht zur Debatte, so der Bauamtsleiter.