Neufahrner Bücherei Teil eines Pilotprojekts - als einzige bayerischer Bibliothek

Teilen

Einfach nur Bücher ausleihen und mit nach Hause nehmen - auch das ist in der Neufahrner Bibliothek möglich. Das Kooperationsprojekt „Land.schafft.Demokratie“ unterstreicht allerdings ihre Wichtigkeit als Begegnungsstätte. © Ute Grabowsky/photothek.net/IMAGO

Als einziger bayerischer Vertreter unter zehn Bibliotheken bundesweit nimmt die Bücherei Neufahrn am Kooperationsprojekt „Land.schafft.Demokratie“ teil.

Neufahrn - Im Rahmen des Kooperationsprojekts „Land.schafft.Demokratie“ haben die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) deutschlandweit zehn Pilotbibliotheken in ländlichen Räumen ausgewählt, die als Partner Demokratie, Dialog und Vielfalt in ihren Regionen stärken wollen. Die zehn Büchereien, darunter als einziger bayerischer Vertreter die Gemeindebibliothek Neufahrn, werden in den kommenden Monaten gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung passgenaue Angebote zur Demokratieförderung für ihre Regionen erarbeiten. Dazu gehören Lesungen und Diskussionsrunden mit verschiedenen lokalen Akteuren, Workshops für Bibliotheksmitarbeitende sowie die Unterstützung der Bibliotheken bei der Netzwerkbildung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Volker Heller, Bundesvorsitzender des dbv, begründet die Notwendigkeit des Projektes so: „Wir sehen, wie gerade in ländlichen Regionen immer mehr Begegnungsorte wegfallen, aus finanzieller Not der Kommunen oder aufgrund des demografischen Wandels. Bibliotheken sind dort oft die letzten verbliebenen öffentlichen und konsumfreien Orte, an denen sich Menschen austauschen, informieren und respektvoll miteinander streiten können.“ Diese freien Orte müssten verteidigt und noch stärker sichtbar gemacht werden. Und Thomas Krüger, Präsident der bpb, fügt hinzu: „Bibliotheken stärken den Zusammenhalt der Gesellschaft. In ländlichen Räumen können sie Türöffner für neue Impulse und Angebote der politischen Bildung sein.“

80 Büchereien hatten sich insgesamt beworben

Die zehn Pilotbibliotheken wurden aus insgesamt 80 Bewerbern ausgewählt. Ihre Veranstaltungskonzepte werden in den kommenden Monaten dokumentiert und im Verlauf des Jahres auf der Webseite des Deutschen Bibliotheksverbands veröffentlicht.

ft

Gut zu wissen Mehr Infos zum Projekt „Land.schafft.Demokratie“ gibt’s im Netz unter www.bibliotheksverband.de/landschafftdemokratie.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.