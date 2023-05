Alle 34 Vorschläge für den Neufahrner Bürgerhaushalt bekommen vom Gemeinderat grünes Licht

Einigkeit im Gremium

Von Andreas Beschorner schließen

Phase 3 beim Bürgerhaushalt Neufahrn war neu: Erstmals entschied der Gemeinderat vor der Abstimmung durch die Bürger, welche der Vorschläge man annehmen würde.

Neufahrn - Und noch etwas war neu: Der Bürgerhaushalt findet ab 2023 im Zwei-Jahres-Rhythmus statt, das Budget wurde auf insgesamt 100.000 Euro erhöht.

80 Ideen waren ursprünglich in der Verwaltung eingegangen

Los ging es am 30. Januar 2023 mit der Vorschlagsphase (Phase 1). Bis zum 12. März 2023 gingen von den Bürgerinnen und Bürgern 80 Vorschläge ein. Vom 13. März bis zum 14. April wurden die Vorschläge von den Fachabteilungen der Verwaltung auf deren Umsetzbarkeit und hinsichtlich der Kosten geprüft (Phase 2). Ergebnis: Von den abgegebenen Vorschlägen erfüllten nach der Prüfung durch die Verwaltung 36 Vorschläge die formalen Kriterien, thematisch gleiche Vorschläge wurden zusammengefasst, sodass am Montag 34 Vorschläge zur Abstimmung standen – und auch so angenommen wurden.

Von Vogelnistkästen in Grünanlagen bis zu Solarstraßenlaternen

Das reichte von verhältnismäßig „kleinen“ Maßnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich wie 20 Vogelnistkästen in Grünanlagen für geschätzte 1500 Euro bis hin zu „großen“ Projekten wie Solarstraßenlaternen in der Wilhelm-Röntgen-Straße für 23.000 Euro. Besonders bei der Jugend ein Thema: die Sanierung des Skateparks am Galgenbachweiher für geschätzte 22.000 Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nachdem nun also der Gemeinderat Neufahrn diese 34 Vorschläge angenommen hat, werden in Phase 4 die Ideen von den Bürgerinnen und Bürgern bewertet und in Phase 5 dann zu den Vorschlägen abgestimmt. In der Gemeinderatssitzung im September will das Ratsgremium dann über die Top 10 der Vorschläge abstimmen – immer das Budget von 100.000 Euro als Obergrenze im Blick.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.