Lange Suche mit Happy End: Spatenstich für die neue Heimat der Firma Bock in Mintraching

Mächtig ins Zeug gelegt hat man sich beim Spatenstich: (v. l.) Rathauschef Franz Heilmeier, Herbert Kellner (VR-Bank Ismaning-Hallbergmoos), Alfed, Sabrina und Julian Bock, Architekt Andreas Ecker sowie Bauamtsleiter Michael Schöfer. © Fischer

Dass Traditionsunternehmen abwandern, kann nicht im Sinn einer Gemeinde sein. Ist es auch nicht, wie sich beim Spatenstich der Firma Bock in Mintraching zeigte.

Neufahrn - Im 112. Jahr ihrer Firmengeschichte hat die Haustechnikfirma die Weichen für ihre Zukunft gestellt. Die findet nicht mehr am angestammten Standort in der Ortsmitte, sondern an der Münchener Straße in Mintraching statt. Am Stammsitz platzt man aus allen Nähten.

Ein leichtes Unterfangen war der Standortwechsel allerdings nicht, wie Juniorchef Julian Bock im Beisein von Bürgermeister Franz Heilmeier, der gesamten Belegschaft und einer ganzen Reihe geladener Gäste erklärte. Demnach hat man lange nach einem geeigneten Areal gesucht. Nicht nur in Neufahrn, sondern unter anderem auch in Freising. Auch die Genehmigung für den neuen Standort habe sich als schwierig gestaltet, weil das auserkorene Grundstück gegenüber dem Kfz-Betrieb und Parkservice Presser im Landschaftsschutzgebiet liegt. Über zwei Jahre hat es laut Julian Bock gedauert, bis man die Bedenken der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt ausräumen konnte.

Heilmeier: Im Rathaus hat man das Vorhaben von Anfang an unterstützt

Die Verwaltung hat laut Heilmeier eine entscheidende Rolle dabei gespielt. Im Rathaus habe man das Vorhaben von Anfang an unterstützt, machte der Gemeindechef deutlich, bevor die maßgeblich am Projekterfolg Beteiligten zum Spaten griffen. Und nicht nur die. Am Ende durften auch die Mitarbeiter einmal symbolisch Hand anlegen beim Spatenstich.

„Dass sich ein grüner Bürgermeister dafür einsetzt, dass man eine Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herausbringt, ist auch nicht ganz selbstverständlich“, erklärte Heilmeier indes. Aber schließlich hätten die guten Argumente auch die Behörden überzeugt. Als Beispiele nannte er „die Lage hier direkt an der Straße“, die Lücke in der Bebauung und den Umstand, dass man andernorts für eine Ausgleichsfläche sorgt. Für ihn persönlich sei der Spatenstich bei der Firma Bock eine ganz besondere Angelegenheit. Schließlich habe er einst als junger Pastoralassistent den Sohn von Sabrina und Alfred Bock getauft. Jetzt als Bürgermeister mit Julian hier zu stehen, das sei schon eine seltene Konstellation.

Seniorchef hebt historische Bedeutung der Baumaßnahme hervor

Seniorchef Alfred Bock sprach von einer historischen Bedeutung für die Firma Bock und davon, dass er hoffe, die Baumaßnahme halte für die nächsten hundert Jahre vor. Bevor er das Mikro an seinen Filius übergab, sagte er augenzwinkernd: „Der bekommt später auch die Schulden.“

Während der Papa am Ende noch eine Visualisierung des neuen Firmengebäudes hochhielt, stellte sein Nachfolger die Ausstattung vor. Demzufolge hat das neue Firmen-Domizil zwei Stockwerke, ein großes Lager im Erdgeschoss und Büros im Obergeschoss. Außerdem gibt es eine große Ausstellung für Bad und Technik. Auch Erweiterungsflächen sind vorhanden. Die Firma Bock möchte erklärtermaßen weiter expandieren.

Alexander Fischer