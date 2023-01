„Wie eine kleine Familie“: Die Neufahrner MS-Gruppe ist auf der Suche nach Verstärkung

Hat die MS-Gruppe gegründet: Josef Schwarzwälder. © Privat

Sie besteht bereits seit 2018, die MS-Gruppe Neufahrn. Doch Gründer Josef Schwarzwälder (59) macht sich Sorgen um ihre Zukunft. Man sucht neue Mitglieder.

Neufahrn - „Aktuell haben wir maximal 13 Mitglieder. Und die Tendenz ist rückläufig.“ Deshalb ist man auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Schwarzwälder verspricht: „Wir sind eine nette Truppe.“ Im Oktober geht’s sogar zusammen in den Urlaub.

In der Gruppe haben sich bereits einige Freundschaften entwickelt

„Wir könnten unterschiedlicher gar nicht sein, passen trotzdem wunderbar zusammen und ergänzen uns.“ Mit diesen Worten stellt sich die Gruppe auf ihrer Homepage https://msgruppeneufahrn.de den Interessenten vor. Auch wenn das Ganze so positiv klingt, ist der Hintergrund ein ernster. Leidet ein Großteil der Mitglieder doch an Multipler Sklerose – in unterschiedlichen Krankheitsstadien. Doch genau deshalb, so Josef Schwarzwälder, „möchten wir mit unseren MS-Gruppentreffen Betroffenen und auch deren Angehörigen einen Anlaufpunkt bieten, sich auszutauschen und zu lernen, mit der Krankheit zu leben und diese zu akzeptieren“. Dabei hätten sich nicht nur Freundschaften entwickelt, man fühle sich teilweise schon „wie eine kleine Familie“, sagt der 59-Jährige.

Schwarzwälder: „Wichtige Hilfestellungen für das Leben mit der Krankheit“

Inzwischen allerdings sind Schwarzwälder und Co. überzeugt davon, dass ihre „Familie“ dringend Zuwachs benötigt. Wer also an MS erkrankt sei, im südlichen Landkreis lebe und sich gerne mit anderen über die Krankheit austauschen wolle, sei genau richtig. Josef Schwarzwälder: „Die Kommunikation mit anderen MS-Erkrankten kann wichtige Hilfestellungen für das Leben mit der Krankheit geben – und man fühlt sich nicht mehr alleine“. Das weiß der Neufahrner, der zunächst zwei Jahre lang einer ähnlichen Gruppe in Freising angehört hatte, aus eigener Erfahrung. „Ich empfand die Gruppe als sehr wertvoll und habe da viel Positives mitgenommen“. Dass er eine solche Runde vor gut vier Jahren selber in Neufahrn gegründet hat, hing mit seinem fortgeschrittenen Krankheitsverlauf zusammen: „Der Weg nach Freising war zu weit, der Aufwand zu groß, die Reise zu anstrengend.“

Die Neufahrner MS-Gruppe, die aus sieben Erkrankten und sechs Angehörigen besteht, trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat entweder im Gasthof Maisberger oder im „Mailis“ am Marktplatz zum Abendessen. „Und wir haben auch andere Themen als unsere Krankheit“, verspricht der „Chef“. Zum Beispiel der gemeinsame Mallorca-Urlaub, der im Oktober 2023 geplant ist. Alle weiteren Infos bei Josef Schwarzwälder unter Tel. (01 73) 87 00 90 21 oder j.schwarzwaelder@gmx.de.

Was ist MS?

Bei der Multiplen Sklerose handelt es sich um eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Betroffen sein können also das gesamte Gehirn und das Rückenmark. Dabei zerstört das eigene Immunsystem Teile der Nervenfasern, die wichtig für die Weiterleitung von Impulsen sind. Es kommt zu Lähmungserscheinungen und Koordinationsproblemen der Muskeln. Die Verlaufsformen reichen von einer milden Ausprägung mit kaum spürbaren Beeinträchtigungen bis hin zu schwereren Verläufen mit bleibender Behinderung. Eine Heilung der Krankheit ist nicht möglich, der Verlauf kann aber gebremst, Symptome gelindert werden (Quelle: www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org).

