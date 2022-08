„Wir haben gut zusammengepasst“: Neufahrns Pfarrer Wolfgang Lanzinger sagt servus

Von: Andreas Beschorner

Die „gute Atmosphäre“ in der Pfarrei St. Franziskus wird Wolfgang Lanzinger vermissen. © Beschorner

Ende August ist Schluss. Dann geht Neufahrns Pfarrer Wolfgang Lanzinger nicht nur in den Ruhestand, er verlässt auch die Gemeinde in Richtung Oberwarngau.

Neufahrn - Seit drei, vier Jahren spürt Wolfgang Lanzinger, dass er mit seinen Kräften „am Limit“ sei. Seit 43 Jahren ist der 70-Jährige nun Priester, zwölf Jahre lang wirkte er als Pfarrer in Neufahrn. Jetzt ist Schluss, Ende August geht Lanzinger in den Ruhestand. Doch auch wenn er merkt, wie „die Last und die Verantwortung von meinen Schultern abfällt“, verlässt er doch auch mit Wehmut die Gemeinde: „Wir haben gut zusammengepasst.“

Jegliche Form von „negativer Stimmung“ in der Pfarrei blieb aus

Gerade die letzten Jahre waren eine herausfordernde Zeit: Corona, die Missbrauchsskandale in der Kirche, die Flüchtlingskrisen. Doch in der Pfarrei Neufahrn, so Lanzinger, sei man „von dieser negativen Stimmung Gott sei Dank verschont geblieben“. Es sei auch in diesen Zeiten gelungen, in der Pfarrei und in der Gemeinschaft eine gute Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Dass das auch am Pfarrherrn, also an ihm gelegen habe, ordnet Lanzinger so ein: „Ich bin halt jemand, der in Richtung Zukunft denkt, der die Menschen auf die Zukunft einstimmen will.“

Außerdem, so sagt er, sei er ein Pfarrer „vom alten Schlag“. Mit Neufahrn als einer Einzelpfarrei, in der man sich als Pfarrer nicht „zerfranst“, sei ein Traum in Erfüllung gegangen. Da komme eben alles aus einer Hand. Und auch Verwaltung sei ihm nie schwergefallen, er habe sie immer als Chance gesehen, die Möglichkeiten für gute Seelsorge zu schaffen. In einer Einzelpfarrei brauche es weniger Absprachen oder Sitzungen, die Reibungsverluste seien gering. Und: „Ich habe jeden Tag unmittelbaren Kontakt zu den hauptamtlichen Kräften gehabt“, betont Lanzinger.

Seit ein paar Tagen ist er stolzer Besitzer eines Smartphones

Und das sei wichtig, denn: „Unser Geschäft lebt durch den Kontakt von Mensch zu Mensch.“ Und obwohl er keinen PC besitzt und erst seit ein paar Tagen ein Handy sein eigen nennt, seien das Pfarramt und er doch immer erreichbar gewesen. „Erreichbarkeit war ein Qualitätszeichen von uns.“

Grundsätzlich, da ist sich Lanzinger sicher, „ist Glaube nur in überschaubaren Einheiten möglich“. Pfarrverbände sieht er deshalb nicht als Gefahr, sondern gar als „Bedrohung“. Denn: „Anonymität haben wir genug.“ Und deshalb brauche man in Zeiten wie diesen nicht mehr Internet und Verwaltung, sondern mehr gemeinschaftliches Leben. Und das sei da, „wo einer fehlt, wenn er nicht da ist“ – so wie in den verschiedenen Kreisen und Gruppen der Pfarrei.

Rund 200 Bücher wird er behalten, die anderen 600 verschenkt er

Schon bei seinen bisherigen Umzügen – Studium in München, 1979 Priesterweihe in Freising, Jugendseelsorger im Landkreis Miesbach, zwölf Jahre in Baldham, zehn Jahre in Germering und schließlich in Neufahrn – habe er sich immer wieder von Dingen und auch Büchern getrennt. „Man braucht als Pfarrer viel Material“, sagt Lanzinger. Jetzt sortiert er wieder aus: Rund 200 Bücher wird er behalten, die anderen 600 verschenkt er – und hat schon für fast alle „dankbare Abnehmer“ gefunden. Er weiß „seine“ Bücher also in guten Händen.

Und das gilt auch für die Pfarrei Neufahrn, die, wenn es der gesundheitliche Zustand seines Nachfolgers Monsignore Peter Lederer zulässt, sicherlich in guten Händen sei. Lederer bekommt auch eine Verwaltungsleiterin und einen neuen Pastoralreferenten an die Seite gestellt, Gemeinde und Ehrenamtliche machen und organisieren eh sehr viel selbst, sodass er mit ruhigem Gewissen die Pfarrei verlassen könne. Und dann wird Lanzinger eine Regel befolgen: Die ersten beiden Jahre werde er sich in seiner alten Pfarrei nicht blicken lassen. Raushalten und abtauchen, das sei wichtig für den Nachfolger und für ihn.

Ab September wird Lanzinger in Oberwarngau wohnen. Zwei Jahre lang hat er schon nach einer neuen Wohnung gesucht, dann ergab es sich, dass im Pfarrverband Holzkirchen-Warngau im ersten Stock des Pfarrheims eine Wohnung frei wurde. Und weil sich alle dort auf ihn freuten, weil er sich dort willkommen fühlt, hat Lanzinger nicht lange gezögert, in den Landkreis Miesbach sozusagen zurückzukehren. Dort will er, wenn und wo Not am Mann ist, helfen und aushelfen. Große Reisen plant er keine, er will zunächst mal „all das, was in meinem eigenen Leben liegen geblieben ist, in Ordnung bringen“.

Besuche in Neufahrn schließt Lanzinger künftig nicht aus

Dass er, wenn er mal wieder zu einem Jubiläum oder zu einer Feier nach Neufahrn eingeladen wird, seine alte Wirkungsstätte besucht, schließt Pfarrer Wolfgang Lanzinger selbstverständlich nicht aus. Wie gesagt: „Wir haben gut zusammengepasst.“ Und erreichbar ist Lanzinger jetzt eben auch über Handy. Wobei: „Die Nummer haben nicht viele“, sagt er, lächelt und freut sich schon auf den Ruhestand.