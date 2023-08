Neufahrner (53) besitzt 200 000 verbotene Dateien – Knapp vier Jahre Haft

Wegen des Besitzes von rund 200 000 kinderpornographischen Bild- und Videodateien musste sich ein Neufahrner vor dem Landgericht Landshut verantworten. © David-Wolfgang Ebener

Wegen des Besitzes von auffällig vielen Kinderporno-Dateien musste sich jetzt ein Neufahrner vor Gericht verantworten - und das nicht zum ersten Mal.

Neufahrn - Familie hat der Angeklagte nicht. Er habe keine gegründet wegen seiner Neigung, sagte der 53-Jährige am Mittwoch vor dem Amtsgericht. 2006 hatte sich der Neufahrner zum ersten Mal wegen Kinderpornographie vor Gericht verantworten müssen. Zwischen März und April dieses Jahres stellten die Ermittler im Rahmen von umfangreichen Durchsuchungen erneut rund 200 000 kinderpornographische Bild- und Videodateien sicher, die sich im Besitz des Mannes befanden.

„Schade, dass es so viel ist“, sagte der geständige 53-Jährige vor Gericht. Auf Vorhalt von Richter Christian Lederhofer, er sei doch erst im Dezember wegen Besitzes verurteilt worden, meinte der Angeklagte sichtlich ratlos, „einfach komplett den Überblick verloren“ zu haben. Das Schöffengericht verurteilte den 53-Jährigen – dem Landgerichtsarzt Dr. Hubert Näger volle Schuldfähigkeit attestiert hatte – schließlich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Er sei zwar „nur ein Voyeur“, sagte Lederhofer in der Urteilsbegründung an den Angeklagten gewandt, aber „wegen Leuten wie Ihnen müssen Kinder solche Qualen erleiden“.

Angeklagter hatte nach eigenen Angaben „den Überblick verloren“

Tatsächlich waren die in der Anklageschrift aufgelisteten und von Staatsanwältin Julia Kurz auszugsweise verlesenen sexuellen Handlungen an Perversion kaum zu überbieten. Die in der Regel unter zehn Jahre alten Kinder waren häufig gefesselt und geknebelt, während Erwachsene den Geschlechtsverkehr in verschiedenen Variationen an ihnen durchführten. Laut Anklage ist auf dem Bildmaterial vielfach an der Mimik der Kinder zu erkennen, wie sehr sie leiden müssen. Der 53-Jährige aber zuckte selbst dann nicht mal mit der Wimper, als Kurz schilderte, wie einem Säugling verschiedene Gegenstände in den Anus gesteckt werden. Reglos war er dem Verlesen der Anklage gefolgt, ehe er den Sachverhalt vollumfänglich einräumte.

Aus seiner pädophilen Neigung machte der Angeklagte keinen Hehl: Bereits vor zehn Jahren habe er sich an das Institut für Sexualmedizin der Berliner Charite gewandt in der Hoffnung, an deren Präventionsprojekt „Kein Täter werden“ teilnehmen zu können. Bis heute leide sein Mandant unter seiner Neigung, versicherte Verteidiger Christoph Spilger; Hilfe sei ihm bisher nicht gewährt worden. „Dabei will er sein Problem angehen.“ Man hoffe nun, dass mit dem heutigen Urteil und dem zu erwartenden Berufungsurteil in der Sache von vergangenem Dezember eine Gesamtfreiheitsstrafe ausgesprochen werden und sein Mandant die Haftzeit für eine Therapie nutzen könne, so Spilger, der eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren als tat- und schuldangemessen erachtet hatte.

Staatsanwältin Kurz hatte unter anderem mit Verweis auf die hohe Rückfallgeschwindigkeit eine Freiheitsstrafe von vier Jahren für den 17-fach vorbestraften Mechaniker gefordert. Schließlich waren nach der letzten Verurteilung lediglich drei Monate vergangen, ehe die Ermittler in der ehemaligen Wohnung des Angeklagten in Neufahrn, an seinem Arbeitsplatz und in einem, in München abgestellten Lkw mehrere Endgeräte und Datenspeicher mit dem angeklagten Bildmaterial gefunden hat.

Bildmaterial an drei verschiedenen Orten gefunden

„Anklicken und runterladen“: Da sei es dem Angeklagten „wohl vor allem ums Sammeln gegangen“, merkte Richter Lederhofer zu der enormen Anzahl an – und fügte hinzu: „Das kann man sich ja gar nicht alles anschauen.“ Das habe sich „irgendwie verselbständigt“, bestätigte der 53-Jährige. Nach seiner Verurteilung im Dezember habe er aber „immerhin alle Chatkontakte abgebrochen“. Das Urteil ist rechtskräftig.

Andrea Königl