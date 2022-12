Neufahrner Gymnasium serviert Weihnachtsserenade mit Ausnahmecharakter - und das für einen guten Zweck

Das Streichensemble unter der Leitung von Christoph Nebas wartete mit einer vierteiligen Suite von Wolfgang Lehnert auf. © Fischer

Die Vorfreude war groß, der Erfolg riesig. Die mit Spannung erwartete Weihnachtsserenade am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn übertraf alle Erwartungen.

Neufahrn - Nach zwei Jahren Zwangspause stellte die Fachschaft Musik ein Programm auf die Beine, das keine Wünsche offen ließ. Die verschiedenen Ensembles deckten ein breites Spektrum ab. Das handverlesene Repertoire zeugte von Anspruch und Abwechslung. Die stilistische Bandbreite war enorm. Dass ein Calypso durchaus zur weihnachtlichen Stimmung betragen kann, das zeigte sich etwa bei einem mit Chuzpe vorgetragenen Stück der Bigbandklasse 6 unter der Leitung von Thomas Innerebner und Jakob Guglhör.

Ein selten gehörtes Stück ließ die Herzen der knapp 500 Besucher höher schlagen

Auch der Unterstufenchor hatte weit mehr zu bieten als die gängigen Weihnachtsklassiker. Bestes Beispiel dafür war „Love Shone Down“. Ein selten gehörtes Stück, das die Herzen der knapp 500 Besucher höher schlagen ließ.

Zu den Glanzlichtern dieses Galaabends am OMG zählte zweifelsohne auch die mit Bravour zum Besten gegebene „Kleine Suite“ des Streichensembles unter dem Dirigat von Christoph Nebas. Nicht zu vergessen: der gefeierte Auftritt des zehnköpfigen Chores ukrainischer Schülerinnen und Schüler. Wie sehr sie das Weihnachtslied aus ihrem Heimatland mit dem Titel „Guten Abend, lieber Hausherr“ anrührte, das war bis in die letzten Reihen zu spüren. Sie sangen nicht nur, sondern tanzten auch dazu.

Die unzähligen Proben seit September haben sich gelohnt

Schulleiter Stefan Bäumel sollte recht behalten, mit seiner Einschätzung, dass das eine Weihnachtsserenade mit Ausnahmecharakter werden würde. Neben besagten Ensembles wussten etwa auch die Schulband, der Lehrerchor sowie das Junior Jazzorchester, das Vokalensemble und das große Jazzorchester zu begeistern. Dass sich die unzähligen Proben seit September und die Arbeit, die man in das Schulprojekt gesteckt hat, gelohnt haben, daran bestand nach der Aufführung kein Zweifel.

Ukrainische Schülerinnen und Schüler wussten das Publikum mit einem traditionellen Weihnachtslied aus ihrer Heimat zu begeistern. © Fischer

Schon gar nicht bei den großen Gewinnern der traditionellen Benefiz-Veranstaltung. Seit 1998 gehen die Eintrittsgelder und alle Einnahmen an den Verkaufsständen in der Schulaula an die Hilfsorganisation „Volutarias Alemanas“, die damit das Kinderkrankenhaus in La Paz unterstützt. Die Neufahrner Mitbegründerin und langjährige Geschäftsführerin Ingeborg Bornhorst zeigte sich vollauf zufrieden. „Wir hätten nie gedacht, dass so viele Leute kommen und so viele Kinder mitmachen“, sagte Bornhorst. Obwohl das Münzgeld noch gar nicht ganz gezählt sei, seien bereits über 2000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen, teilte sie auf FT-Nachfrage mit.

Der Gewinn, den die Weihnachtsserenade für das Gemeinschaftsgefühl an der Schule gebracht hat, ist wohl unermesslich. Wer in die glücklichen Gesichter reihum geblickt hat, wusste es dennoch einzuschätzen. „Es tut gut zu sehen, was möglich ist“, urteilte Musiklehrer Christoph Nebas abschließend.

Alexander Fischer