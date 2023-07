Neufahrner M-Zug fährt in den Zielbahnhof ein - aber die nächsten Stationen warten schon

Schick, schick: Die Absolvia mit (l.) Rektorin Marietta Hager, Helena Reindl (Leiterin 10 b) und Christine Pöhlmann (10 a). © Oestereich

Der M-Zug hat sein Ziel erreicht: 40 Neufahrner Mittelschüler feierten den Abschluss ihrer Schulzeit. Die meisten haben die nächsten Stationen schon vor Augen.

Eine schöne Choreografie hatte sich die Absolvia da zum Abschluss einfallen lassen: Im schicken Galaoutfit und paarweise betraten die Schüler das Parkett und die Bühne im Hallbergmooser Gemeindesaal. Ein Conférenciers führten eloquent durch den Abend mit Grußworten, Aufführungen, Abendessen und schließlich der lang ersehnten Zeugnisübergabe.

Von 43 Schülerinnen und Schülern der beiden M-Klassen haben 40 den Mittleren Bildungsabschluss erreicht. 17 werden auf die Fachoberschule – einer davon auf ein Fußball-Internat – gehen. Einer will auf das Camerloher-Gymnasium wechseln. Das Gros der Abschlussschüler hat Ausbildungsverträge unterschrieben, beispielsweise als Kinderpflegerin, Elektriker, Mechatroniker, Feinwerkmechaniker, Fachinformatiker oder Konditorin.

Bürgermeister Franz Heilmeier freute sich für den Abschlussjahrgang: „Es ist ein schöner Moment, das Leben in die eigene Hand zu nehmen“, betonte er. Großes Lob gab es auch für die Lehrer und Schulleitung: „Es ist die herzliche Verbundenheit und diese besondere Leidenschaft für junge Menschen, was diese Schule auszeichnet.“ Die Elternsprecher Daniela Lipp und Claudia Williger wandten sich an die Lehrerinnen: „Bleiben sie so wild und wunderbar. Sie sind den Kindern stets mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet.“ Auch Schulleiterin Marietta Hager hob das enorme Engagement der Klassenleiterinnen Helena Reindl und Christine Pöhlmann hervor: „Sie haben weit mehr geleistet, als man erwarten durfte. Die Begeisterungswelle hat die beiden Klassen getragen.“

Die besten Vier: (v. l.) Daniela Lipp (Elternbeirat), Phineas Theeg (Note 1,4), Martha Grohmann (1,9), Hanan Hebobovic (1,8) und Claudia Williger (Elternbeirat). © Oestereich

„Sie haben gezeigt, dass Lehrer echt cool sein können“, formulierten die Klassensprecher Burcin Gündüz, Daniel Almeida Chico, Sabrina Sen und Erduan Sadiku ihren Respekt. Die Pädagoginnen wiederum gaben den Dank zurück und erinnerten an die zurück gelegte Strecke – per Einlage über die Zugfahrt mit so manchem Hindernis und einer glücklichen Ankunft im Zielbahnhof.

ev