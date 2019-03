Neufahrnerin (35) steigt in Auto und fährt direkt in Bach

Sie saß wohl keine Minute am Steuer. Mehr brauchte die Frau aus Neufahrn nicht, um einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz auszulösen.

Weit ist sie nicht gekommen: Am Samstag gegen 13.30 Uhr ist eine 35-Jährige in Neufahrn mit einem Auto direkt von der Hofeinfahrt in den gegenüberliegenden Bach gefahren. Der Pkw lief voller Wasser. „Die Fahrerin und ihre Beifahrerin konnten sich zum Glück unverletzt aus dem Pkw retten“, teilt die Polizei Neufahrn mit. Aus dem Wrack trat eine größere Menge Öl aus und gelangte in den Fluss. Die Feuerwehr Neufahrn musste daher Ölsperren errichten, um weitere Gefahren für die Umwelt abzuwenden.

Bei der Unfallaufnahme wurde den Polizisten die Ursache für den ungewollten „Tauchgang“ schnell klar: Die Fahrerin war sturzbetrunken. Ein Alkoholtest ergab den stattlichen Wert von 2,88 Promille. Neben dem Verlust des Führerscheins und den Kosten für den Feuerwehreinsatz droht der Neufahrnerin zudem eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.

