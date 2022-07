Neufahrns Bürgermeister berichtet von drängenden Problemen und guten Fortschritten

Bürgerversammlung

Personalnot in den Kindergärten, Container-Lösung in der Schule und eine Verbesserung bei einigen Buslinien: Das waren nur einige Themen in der Bürgerversammlung in Mintraching.

Mintraching – Eine Stunde hatte sich Bürgermeister Franz Heilmeier als Zeitrahmen für seinen Bericht vorgegeben. Am Ende waren es eine Stunde und sechs Minuten, in denen Neufahrns Gemeindechef am Donnerstag in Mintraching die erste Bürgerversammlung 2022 abhielt. 30 Mintrachinger waren ins Sportheim gekommen.

Zahlenspiele zum Start

Es begann mit Zahlen, Heilmeier sprach bei der Einwohnerentwicklung von einem „stetigem Wachstum“ von ein bis zwei Prozent pro Jahr. Auffällig: In der Gemeinde gebe es „einen deutlich Überhang bei Männern im erwerbsfähigen Alter“. Andere Zahlen kamen aus der Kinderbetreuung: „Eklatant“ nannte er die Situation in den sieben Kindergärten: Zwar verfüge man über 756 Plätze, könne aber aufgrund des Personalmangels nur 621 belegen. Geplant sei, mittelfristig einen Ersatz für den Containerstandort am Keltenweg zu errichten und weitere Krippengruppen zu realisieren.

Container – die spielen auch für die Schulen eine Rolle: Bis die dritte Grund- in der Nähe der Jo-Mihaly-Mittelschule errichtet sein wird, behilft man sich dieser Übergangslösung auf dem Grundstück der Alten Halle. In diesen Tagen, so der Bürgermeister, sollen die ersten Container aufgestellt werden.

Weiter ging’s mit den kommunalen Finanzen: Die Einnahmen aus der Einkommensteuer seien stabil (rund 16 Millionen), die aus der Gewerbesteuer schwanken (sollen 2022 aber wieder bei rund neun Millionen liegen), und dass in 2021 die Schulden von 7,7 auf 13 Millionen gestiegen seien, liege an wichtigen Grundstückskäufen, betonte Heilmeier. Gleichzeitig habe man ja auch die Rücklagen von 9,33 auf 11,83 Millionen Euro steigern können. Fazit: Die Gemeinde sei relativ gut durch die Corona-Krise gekommen.

Kleines, feines Projekt

Nächster Punkt: aus dem Bauamt. Die 2020 fertig gestellte Kinderkrippe „Zwergenland“ am Galgenbachweg mit zehn Personalwohnungen (5,5 Millionen Euro), der ebenfalls 2020 fertig gestellte Kindergarten am Sportplatz mit vier Personalwohnungen (4,3 Mio.) und diverse Baumaßnahmen an der Jo-Mihaly-Mittelschule waren ebenso dabei wie zwei Projekte in Mintraching: Um ein kleines, aber feines Projekt handelte es sich beim Anbau der Garage an das Feuerwehrhaus. Heilmeier lobte die FFW: „Schöner kann man nicht zusammenarbeiten.“ Und dann lobte und verteidigte Heilmeier auch noch die Entscheidung des Gemeinderats, im Norden von Mintraching östlich der Münchner Straße eine Ortsabrundung durchzuführen, um es der Firma Bock zu ermöglichen, weiter im Gemeindegebiet zu bleiben. An ihrem bisherigen Standort „platzt die Firma aus allen Nähten“, so Heilmeier. Man habe sich die Entscheidung im Gemeinderat nicht leicht gemacht, zumal deshalb ja eine Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden musste.

Verbesserung war das große Stichwort für den Bereich Verkehr und Mobilität: Da sei „in den letzten Jahren viel passiert“, versicherte er: Am Bahnhof mit der Erneuerung des Aufzugs und des Sitzmobiliars samt Neugestaltung der Unterführung, da seien Verbesserungen auf den Buslinien 690 und 692, dazu der neue 694er. Die Buslinie 695 fahre jetzt öfter und länger, weise eine bessere Anbindung von Hetzenhausen und Fürholzen an die S-Bahn in Eching und U-Bahn Garching auf. Nicht zu vergessen: die neue Expressbuslinie X 660 sowie die Verlängerung des 708er nach Massenhausen.

Auch wichtig: die nach Verhandlungen mit dem Landratsamt nun doch realisierte Tempo-30-Zone in der Bahnhofstraße und die Erstellung eines kommunalen Radverkehrskonzepts, das laut Heilmeier aber „ein Langzeitplan“ ist, sowie die Installation mehrerer E-Ladesäulen.

Was die Bürger ärgert

Den Abschluss des Berichts bildeten Nachrichten aus dem Umweltamt, alles, was sich in den vergangenen Jahren auch auf dem Sektor der Seniorenarbeit getan habe und ein Blick auf einige Projekte, die im Rahmen des Bürgerhaushalts umgesetzt wurden. Dann waren die Mintrachinger am Zug: Deren Probleme bezogen sich vor allem auf den Zustand von Straßen, auf überhöhte Geschwindigkeiten von Pkw-Lenkern und tagelang abgestellte Lkw-Anhänger. Alles wurde brav notiert, vieles davon soll nun überprüft werden.

