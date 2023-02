Neufahrns Bürgermeister: Große Politik ist gut darin, „Wohltaten zu verkünden und Kosten abzuwälzen“

Von: Andreas Beschorner

Einen guten Draht zu den Bürgern und Gemeinderäten hat Rathauschef Franz Heilmeier. © sab

Wie blickt Bürgermeister Franz Heilmeier dem Jahr 2023 entgegen? Wirft die Landtagswahl ihre Schatten voraus? Und was steht heuer in Neufahrn alles an? Im Interview gibt er Antworten.

Neufahrn - Er ist der „Chef“ der zweitgrößten Kommune im Landkreis: Franz Heilmeier, Bürgermeister in Neufahrn. Im Jahresinterview erzählt er von seinen Plänen für das fast noch neue Jahr.

Herr Heilmeier, auch 2022 war kein „normales“ Jahr. Was hat Ihnen als Bürgermeister am meisten zu schaffen gemacht?

Was mir 2022 am meisten zu schaffen gemacht hat, geht über meine Aufgabe als Bürgermeister hinaus. Es ist der Krieg in der Ukraine. Dass mitten in Europa ein Land überfallen wird und von der Landkarte gelöscht werden soll, gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Das Leid dort macht mir große Sorgen und ebenso die Frage, wie wir uns dem klar entgegen stellen und die Ukraine unterstützen und gleichzeitig eine Eskalation des Krieges vermeiden. Gleichzeitig hat das vergangene Jahr auch deutlich gemacht, wie viel in unserem Land in den letzten Jahren versäumt wurde und uns nun hart vor die Füße fällt. Die Wirtschaft muss schnell umgebaut werden, der Umstieg auf erneuerbare Energie ist überfällig für unsere Zukunft, wir haben große Rückstände und Aufgaben im Bereich von Bildung, von Pflege und in unserer Wehrfähigkeit. Es ist mit der neuen Bundesregierung vieles endlich angepackt worden. Es gibt aber in solch kritischen Zeiten immer auch die Rattenfänger, denen es angeblich um die Sorgen der Menschen geht, die aber tatsächlich Neid und Panik schüren. Der gesellschaftliche Zusammenhalt steht in einer schwierigen Bewährungssituation und braucht das Mitwirken möglichst vieler Menschen in unserem Land und vor Ort.

Die Finanzlage ist nicht sehr rosig. Wo sollen nach Ihren Vorstellungen in den kommenden Jahren die Gelder für die anstehenden Investitionen herkommen?

Ich bin zufrieden, wie wir in unserer Gemeinde die Coronajahre auch in finanzieller Hinsicht bewältigt haben. Wir haben solide gewirtschaftet: Unsere Lohnsteuer- und Gewerbesteuereinnahmen sind auch in dieser Zeit stabil gewachsen. Wir haben im Gemeinderat den jetzigen Haushalt intensiv beraten und entschieden, welche Maßnahmen wir in diesem und den nächsten Jahren angehen wollen. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr keinen einzigen Euro des genehmigten Kreditrahmens brauchen werden. Schwierig ist aber wie auch in anderen Kommunen die Situation im Bereich des Verwaltungshaushalts. Wir haben deutliche Zuwächse bei den Abgaben an den Landkreis, bei den Personal- und den Unterhaltskosten. Da wir hier nur wenige Entscheidungsräume haben und gutes Personal die wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde ist, müssen wir vor allem genau prüfen, wo wir in den nächsten Jahren Einnahmen steigern und Ausgaben senken können. Das betrifft leider auch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde.

Gemeindeübergreifend müssen wir darauf drängen, dass der Bund und der Freistaat nicht immer wieder Gesetze erlassen und die Kommunen bei der Finanzierung einen Großteil tragen müssen. Ich nenne nur den künftigen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung.

Berlin und München schenken sich wenig darin, Wohltaten zu verkünden, zu beschließen und dann die Kosten auf die Kommunen abzuwälzen.

Haben sich die außergewöhnlichen Herausforderungen auf die Stimmung im Gemeinderat ausgewirkt? Wie war die Stimmung in Ihrer Wahrnehmung?

Die Stimmung im Neufahrner Gemeinderat ist respektvoll und auch durchaus freundschaftlich, wenn auch nicht immer frei von Konflikten und gelegentlichem Hang zu Selbstinszenierungen. Aber grundsätzlich ist das Arbeiten zum Wohl der Gemeinde orientiert und wertschätzend über Parteigrenzen hinweg.

Die gemeinsame Erarbeitung eines erstmaligen Gemeindeleitbilds ist ein Beispiel dafür. Sehr gut ist natürlich, das wir nach fast drei Jahren endlich wieder normale kommunalpolitische Arbeitsbedingungen haben, uns im Sitzungssaal treffen und nach den Sitzungen des Gemeinderats auch wieder zu einer abschießenden Brotzeit zusammenkommen können.

Und was glauben Sie: Wird sich die anstehende Landtagswahl auf die Atmosphäre im Gremium auswirken?

Die meisten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind durchaus selbstbewusst gegenüber den „Oberen“ in ihren jeweiligen Parteien und würden sich schon dagegen wehren, als deren verlängerte Arme im Wahlkampf benutzt zu werden. Daher glaube ich nicht, dass dies große Auswirkungen haben wird. Aber da Wahlkämpfe immer kurzfristiger entschieden werden, ist es natürlich spannend, wie gewählt wird und wer die künftige Landesregierung bilden wird. Es dürfte keine Überraschung sein, dass ich mir eine bessere Staatsregierung als die derzeitige wünsche.

Man muss kein Prophet sein: Auch 2023 wird kein „normales“ Jahr. Trotzdem hat man in Neufahrn viel vor. Welche Projekte sind Ihnen besonders wichtig?

Wichtig ist mir zunächst, dass diejenigen Projekte gut weiter geführt beziehungsweise abgeschlossen werden, die wir schon angestoßen haben. Es ist ja bekannt, dass dies bei den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Wir stehen mitten im Neubau der Turnhalle bei unseren beiden Grundschulen. Damit können wir die Sportmöglichkeiten für unsere Schulkinder und unsere Sportvereine ausbauen. Mir liegt das Mesnerhaus am Herzen, dessen Sanierung in diesem Sommer abgeschlossen wird. Wichtig sind die Bauland-Entwicklungen im Norden und vor allem die große Entwicklung am Ostrand Neufahrns. Langfristig wichtig ist auch der beschlossene Bau einer dritten Grundschule südlich der Jo-Mihaly-Mittelschule, wo wir derzeit konzeptionelle Grundlagen entwickeln.

Ein Dauerbrenner ist das Mesnerhaus. Wie weit will und wird man da heuer kommen?

Wir werden heuer im Sommer die Sanierung abschließen und das Mesnerhaus dann einweihen können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass hier ein belebtes Haus für Geschichte, Kultur, Bildung und Musik entstehen wird. Es zeigt sich schon jetzt, dass es ein wirklich schöner Bau werden wird. Besonders der Saal im ersten Obergeschoß und der Gewölberaum im Keller dürften gerne genutzt werden. Mancher Skeptiker dürfte bald überzeugt sein, dass das Geld zu Recht investiert wurde. Mein Dank gilt allen, die sich hier über die Jahre bei diesem denkmalrechtlich und baulich schwierigen Projekt eingesetzt haben und auch allen, die den Erhalt und die Sanierung des Mesnerhauses angestoßen und die Bedeutung dieses Gebäudes in der Gemeinde auch in manchen schwierigen und kontrovers diskutierten Phasen wach gehalten haben.

Wichtig und immer wichtiger wird die Energiewende. Was plant die Gemeinde Neufahrn da? Anders gefragt: Wo könnten PV-Anlagen errichtet werden und wird es Windräder auf Neufahrner Flur geben?

Der Gemeinderat hat Haushaltsmittel eingestellt, mit denen wir als nächstes auf der Grundschule 2, auf der sich im Bau befindlichen neuen Turnhalle und auf dem Kindergarten in Mintraching PV-Anlagen errichten werden. Es wird auch in unserer Gemeinde Windkraftanlagen geben, die den Anteil erneuerbaren Energien stark verbessern werden. Dazu haben wir im Gemeinderat erst kürzlich einen Aufstellungsbeschluss gefasst.

Auch die Geothermie stellt unter den neuen Bedingungen eine wirtschaftlich wieder machbarere Möglichkeit dar. Wichtiges Ziel ist dabei, dass die Wertschöpfung jeweils am Ort und in der Region bleibt, also die Bürgerinnen und Bürger sich auch selbst daran beteiligen und davon profitieren können.

Zeitsprung: Es ist der 31. Dezember 2023. Das FT fragt Sie danach, mit welchem Wort oder Satz Sie das vergangene Jahr charakterisieren würden. Ihre Antwort:

Besser gelaufen als gedacht.

