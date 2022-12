Reform des Staatsbürgerrechts? Für den Neufahrner Ozan Iyibas „eine Phantomdiskussion von beiden Seiten“

Von: Andreas Beschorner

Ozan Iyibas ist überzeugt, „dass wir mit der bisherigen Praxis“ in Sachen Staatsbürgerrecht „gut gefahren sind“. © Archiv

Im FT-Interview bezieht Neufahrns 3. Bürgermeister Ozan Iyibas Stellung zu den Reform-Plänen des Staatsbürgerrechts - und zu Äußerungen aus der eigenen Partei.

Neufahrn - Schnellere Einbürgerung, das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, überhaupt eine Reform des Staatsbürgerrechts – das hat sich die Ampel-Regierung auf die Fahnen geschrieben. Bei einer Debatte im Bundestag wurde allerdings klar, dass CDU/CSU (und AfD) da nicht so einfach mitgehen. Das Freisinger Tagblatt hat dazu Ozan Iyibas gefragt – türkischstämmiger Deutscher, 40 Jahre alt, CSUler, seit 2020 dritter Bürgermeister in Neufahrn. Und: Einer, der auch mal Klartext redet.

Der von Nancy Faeser geplante Schritt, das Staatsbürgerrecht zu reformieren und so die Hürden zur Einbürgerung abzubauen, ist in der CSU ebenso wie in der AfD sehr umstritten. Soll die Einbürgerung Ihrer Ansicht nach erleichtert werden?

Zunächst möchte ich erwähnen, dass das Ganze eine Phantomdiskussion von beiden politischen Seiten ist. In unserem Land gibt es wahrlich wichtigere Themen als das Staatsbürgerrecht zu reformieren. Ich denke, dass wir mit der bisherigen Praxis gut gefahren sind und eine Erleichterung keinen signifikanten Mehrwert darstellen wird.

Fühlen Sie sich als türkischstämmiger Deutscher von der Wortwahl von Unionsmitgliedern in der aktuellen Stunde im Bundestag Anfang Dezember nicht auf den Schlips getreten? Andrea Lindholz, Vizefraktionsvorsitzende der Unionsfraktion etwa sagte, eine generelle doppelte Staatsbürgerschaft wird unser Land nicht stärken, sondern schwächen. Und „Integration sollte am Ende mit der Einbürgerung belohnt werden“. Klingt das nicht hochnäsig?

Die Verrohung der politischen Sprache und der negative sprachliche Duktus gehen leider auch an meiner Unionspartei nicht vorbei. Es wäre sicherlich angemessen, wenn die einzelnen politischen Akteure nicht die Headline im Kopf hätten, die dann am nächsten Tag abgedruckt wird, sondern das Ziel, ein für alle Seiten gutes Ergebnis zu bekommen. Und ja, ich verstehe diese Verallgemeinerungen nicht und fühle mich auch unwohl, wenn solche Aussagen von meiner Partei kommen.

Was sagen Sie zu der Aussage zahlreicher Unionspolitiker, die Staatsbürgerschaft werde damit verramscht?

Fakt ist, dass der Wahlkampf für alle Seiten begonnen hat und jetzt von allen politischen Seiten versucht wird, die beste Schlagzeile zu bekommen. Solche Aussagen sollten meines Erachtens in Zukunft vermieden werden. Aber natürlich sehe ich es als seit 1991 eingebürgerter türkischstämmiger deutscher Staatsbürger, dass wir Menschen mit Migrationsgeschichte in einem geordneten Prozess die Staatsbürgerschaft geben.

Faeser sieht es ja als große Chance, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken. Fürchten Sie keine verpasste Chance, wenn man dem jetzt nicht zustimmt?

Viele Menschen, die in Deutschland sind, haben sich bereits dazu entschieden, den Prozess bis zur deutschen Staatsbürgerschaft zu durchlaufen. Ich denke nicht, dass eine erleichterte Staatsbürgerschaft im kausalen Zusammenhang zum gesellschaftlichen Zusammenhalt steht. Ein Pass alleine drückt sicherlich keine Zugehörigkeit zu einem Land aus. Vielmehr müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie die Kluft zwischen einheimischen und zugewanderten nicht auseinander geht. Da sind andere Aspekte wichtig und nicht eine Staatsbürgerschaft.

Ist es nicht unerlässlich, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken?

Da ist sicherlich ein Fachkräftezuwanderungsgesetz der bessere Weg, die dann wiederum den Prozess der Staatsbürgerschaft nach erfolgter Integration durchlaufen können.

Was sagt Ihre Familie zu dieser Debatte?

Meine Familie sagt klipp und klar, dass jeder der sich integriert, die freiheitlich-demokratischen Werte verinnerlicht, die deutsche Werteordnung akzeptiert und der Gesellschaft dienlich ist, den Prozess durchlaufen kann – wie einst meine Eltern im Jahr 1991. Im übrigen haben wir uns auch damals dazu entschieden ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten und die türkische abzulegen.

Und was sagen Ihre CSU-Kollegen auf kommunaler Ebene dazu?

Da sind die Meinungen gemischt. Jedoch ist das auch nicht unbedingt ein Thema, worüber man am Stammtisch groß diskutiert. Da stehen momentan eher der Ukraine-Krieg, die Inflation und die Energiekrise auf der Agenda.