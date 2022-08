Premiere zwischen S-Bahn und Kurt-Kittel-Ring: Neufahrn bekommt seine erste Fahrradstraße

Von: Andreas Beschorner

Auch Bodenpiktogramme werden die Massenhausener Straße als Fahrradstraße ausweisen. © dpa

So etwas hat es bisher in Neufahrn noch nie gegeben: eine Fahrradstraße. Nun hat der Bauausschuss zum ersten Mal die Errichtung einer solchen beschlossen.

Neufahrn - Die Massenhausener Straße zwischen S-Bahnhof und Kurt-Kittel-Ring macht den Anfang. Und gemäß des Ende 2021 beschlossenen Radverkehrskonzepts der Gemeinde sollen weitere folgen. Das Konzept beinhaltet einen Netzplan, der wichtige (über-)örtliche Radwegebeziehungen abbildet und so die Grundlage für den Maßnahmenkatalog darstellt. Um die Fahrradfreundlichkeit zu steigern, soll neben dem Neubau von Radverkehrsanlagen auch mittels Fahrradstraßen die Sicherheit der Radler erhöht werden.

Radwegeverbindung mit mehreren Teilabschnitten

Und genau das wird jetzt passieren: Die Radwegeverbindung zwischen Massenhausen im Norden und dem Süden des Gemeindegebiets umfasst dabei mehrere Teilabschnitte. So wird eben auch der Bereich zwischen Kurt-Kittel-Ring und S-Bahnhof als potenzielle Fahrradstraße identifiziert. Grund: Die Massenhausener Straße verbindet in der Verlängerung das Ortszentrum mit dem Erholungsgebiet der Mühlseen und den nördlichen Ortsteilen und stellt somit eine wichtige Verbindung sowohl für den Alltags- als auch für den Freizeitradverkehr dar. Darüber hinaus begünstigt die Struktur der Massenhausener Straße die Errichtung einer Fahrradstraße, denn an den jeweiligen Endpunkten existieren bereits sichere Querungshilfen für den Radfahrer.

Am Kurt-Kittel-Ring steht eine Lichtsignalanlage zur Verfügung, der S-Bahnhof kann über die Rampenhalle und Unterführung gequert werden. Und Durchgangsverkehr besteht in der Massenhausener Straße auch nicht.

Bevorrechtigung der Massenhausener Straße wurde diskutiert

Und auch verkehrsrechtlich spricht nichts dagegen, diesen Abschnitt als Fahrradstraße zu deklarieren. Das Wohngebiet nördlich der Bahngleise ist als Tempo-30-Zone ausgewiesen, was sich mit den rechtlichen Voraussetzungen einer Fahrradstraße kombinieren lässt. Die Fahrradstraße wird für alle Verkehrsteilnehmer weiterhin befahrbar sein, jedoch wird dem Radverkehr ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Bei einer Vor-Ort-Besprechung mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei Neufahrn wurde die Möglichkeit einer Bevorrechtigung der Massenhausener Straße gegenüber den anderen Wohnstraßen diskutiert, allerdings nicht empfohlen.

Zwei Gegenstimmen aus den Reihen von FW und CSU

Gegen die Errichtung der Fahrradstraße votierten Frank Langwieser (CSU) und Christopher Aichinger (FW): Langwieser argumentierte, für Fahrradfahrer sei die Straße eh schon gut geeignet, da müsse man nicht noch Geld – 9300 Euro sind veranschlagt – investieren. Aichinger hätte es lieber gesehen, wenn das Konzept nicht punktuell, sondern in größeren Einheiten realisiert werde. Dennoch: Eine Beschilderung stellt bald den Beginn und das Ende einer Fahrradstraße dar, zudem werden Bodenpiktogramme markiert. Wichtig: Öffentlichkeitsarbeit ist erforderlich. Denn so etwas hat es halt in Neufahrn noch nie gegeben.