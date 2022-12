Geht doch: In knapp einer Woche waren die wichtigsten Neufahrner Etat-Fragen geklärt

Ums liebe Geld geht‘s in jeder Haushaltsdebatte. Das war im Neufahrner Finanzausschuss nicht anders. © IMAGO / Frank Sorge

Im zweiten Anlauf hat es geklappt mit der Haushaltsdebatte im Neufahrner Finanzausschuss - und das anschließende Abstimmungsergebnis war überraschend deutlich.

Neufahrn - Eine im Haushalt 2023 nicht berücksichtigte Förderung für das MVV-Fahrgastinfosystem (55.000 Euro) wird von der Verwaltung ebenfalls nochmal geprüft. Zum Umgang mit den von ihm angemahnten offenen Fragen sagte Manhart: „Die Themenstellungen konnten mit der Verwaltung geklärt werden.“ Einer Zustimmung sei so nichts mehr im Wege gestanden.

Nachdem sich die Mehrheit des Gremiums zuletzt nicht im Stande sah, über den Etat 2023 zu befinden, sprach man sich am Dienstag einstimmig für das Zahlenwerk aus. Ein Fragenkatalog, den Norbert Manhart (FW) als Grund für seinen Antrag auf Vertagung genannt hatte, konnte inzwischen weitgehend abgearbeitet werden.

Erweiterung und den Umbau des Horts war eines von Manharts Themen

Wie Manhart auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts mitteilte, ging es ihm unter anderem um die Erweiterung und den Umbau des Horts. Dafür werden jetzt Planungskosten von 100.000 Euro eingestellt. Auch auf die Kostensteigerung beim Aufzugneubau im Rathaus für 690.000 Euro hatte Manhart hingewiesen. Der Projektbeschluss wird nun noch dem Gemeinderat vorgelegt.

Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit gab es auch vonseiten anderer Ausschussmitglieder nicht. Klar war den Beteiligten aber auch, dass der Etat 2023 auf Kante genäht ist. Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt, die natürliche Grundlage für Investitionen, ist nämlich nicht möglich. Stattdessen muss sich die Gemeinde aus Rücklagen in Höhe von sieben Millionen und einer Neuverschuldung von drei Millionen Euro finanzieren. Das hat der externe Haushaltsberater Josef Nießl anhand von Zahlen belegt. Ein Beinbruch ist das aber offenbar nicht. „Im Vergleich zu anderen Kommunen ist Neufahrn immer noch in einer komfortablen Lage“, sagte Nießl. „Von einer Haushaltsperre ist man noch meilenweit entfernt.“

Bei bestimmten freiwilligen Leistungen musste der Rotstift angesetzt werden

Anderseits können bereits ins Auge gefasste freiwillige Leistungen wie etwa 400.000 Euro für ein Bürgerförderprogramm zur Photovoltaik und 160.000 Euro für Dachbegrünungen nicht mehr erbracht werden. Der Haushalt entspräche dann nicht mehr den Anforderungen der Rechtsaufsichtsbehörde. Wirklich Abhilfe schaffen könnte laut Nießl „die zügige Realisierung von Grundstücksverkäufen“. Außerdem gelte es, Investitionen zu strecken oder zu verschieben.

Zu den größten geplanten Ausgaben zählte er den Straßenbau in Hetzenhausen mit 1,7 Millionen und knapp sechs Millionen Euro, die für die Spiegelung der Doppelturnhalle, für die Sanierung der Jo-Mihaly-Schule oder den barrierefreien Aufzug im Verwaltungsgebäude vorgesehen sind. Dass man zur Zeit nicht aus dem Vollen schöpfen könne, das führte Nießl auf die steigenden Energiepreise und einen „Ausnahmetatbestand“ zurück. Demnach war 2021 ein Jahr, in dem man Rekordsteuereinnahmen verzeichnet hat. Das schlägt im Zuge des Finanzausgleichs jetzt negativ zu Buche – weil die Kreisumlage steigt und die Schlüsselzuweisungen sinken.

Im Ausschuss wurden unterdessen Stimmen laut, die nach regelmäßiger Überprüfung und nach strukturellen Verbesserungen verlangten. Ozan Iyibas (CSU) schlug vor, dazu ein Jour Fix einzurichten. Franz Heilmeier zeigte sich durchaus aufgeschlossen. Zum Stand der Dinge sagte der Rathauschef: „Wir haben eine Situation, die sich andere Gemeinden wünschen würden.“ Aber natürlich gelte es baldmöglichst in die Lage zu kommen, wieder Geld in den Vermögenshaushalt zuzuführen. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung im Gemeinderat. Die soll in der Januar-Sitzung erfolgen.

Alexander Fischer

Die wichtigsten Eckdaten des Neufahrner Haushalts: Verwaltungshaushalt: 43 Millionen Euro; Vermögenshauhalt: 15 Millionen Euro; Gesamt-Etat: 58,1 Millionen Euro; Einkommensteuer: 17 Millionen Euro; Gewerbesteuer: 8,6 Millionen; Schlüsselzuweisungen: 2 Millionen Euro; Kreisumlage: 14 Millionen Euro; Personalkosten 11,3 Millionen Euro; Rücklagenentnahme: 7 Millionen Euro; Rücklagen zum 31.12.2023: 5,5 Millionen Euro; Schulden zum 31.12.23: 25 Millionen Euro; Neuverschuldung: 3 Millionen Euro; Investitionen: 23 Millionen Euro.

