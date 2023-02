Neufahrns neuer Bürgerhaushalt hat Gesamtbudget von 100.000 Euro - Vorschläge ab sofort willkommen

Aus 30 000 wurden 100 000 Euro. Der neue Neufahrner Bürgerhaushalt bietet mehr finanziellen Spielraum. © Fotostand / K. Schmitt via IMAGO

Neufahrns Bürgerhaushalt startet in eine neue Runde - finanziell so gut ausgestattet wie noch nie. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Neufahrn - Möglicherweise haben sich einige Bürgerinnen und Bürger bei den Neufahrner Haushaltsplanungen gedacht: „Dazu hätte ich etwas zu sagen – ich werde aber nicht gefragt!“ Beim Bürgerhaushalt der Gemeinde allerdings schon. Am 30. Januar startete selbiger in eine neue Runde – heuer sogar mit einem Gesamtbudget von 100.000 Euro. Dabei sind Einzelvorschläge bis maximal 25.000 Euro willkommen, wie Rathaus-Sprecherin Gabriele Ostertag-Hill schreibt.

Noch bis 12. März können jetzt Projektvorschlägen abgegeben werden

In der jetzigen Phase 1 können Interessierte über einen Zeitraum von sechs Wochen noch bis zum 12. März ihre Vorschläge einbringen. Digital geschieht dies, wie schon in den Vorjahren, über www.buergerhaushalt-neufahrn.de. Zudem sind Vorschlagsformulare auch wieder im Rathaus erhältlich.

In Phase 2 werden die Vorschläge dann im Zeitraum von 13. März bis 14. April von den Fachabteilungen auf Umsetzbarkeit überprüft, um dann in Phase 3 an den Gemeinderat weitergeleitet zu werden. Über die zulässigen Vorschläge wird im Rat im Mai 2023 diskutiert und sukzessive abgestimmt.

In Phase 4 ist wieder die Bevölkerung an der Reihe. Vom 26. Juni bis 9. Juli sind alle dazu aufgerufen, die vom Ratsgremium designierten Vorschläge via www.buergerhaushalt-neufahrn.de zu bewerten. Wer über keinen eigenen Internetzugang verfügt, kann den in der Gemeindebibliothek nutzen.

Nach abgeschlossener Bewertungsrunde stehen die Vorschläge in Phase 5 zwei Wochen lang vom 10. Juli bis 30. Juli zur Abstimmung. Diese kann digital auf www.buergerhaushalt-neufahrn.de oder schriftlich erfolgen. Vordrucke liegen im Rathaus, der Vhs und der Bücherei aus.

Erstmals wird heuer auch ein Ersatzvorschlag benannt

In Phase 6 wird die Liste der besten zehn Vorschläge veröffentlicht und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Dieser entscheidet abschließend, welche Projekte aus dem Bürgerhaushalt 2023 umgesetzt werden. Ostertag-Hill: „Zudem wird ab 2023 eingeführt, dass ein Ersatzvorschlag benannt wird, sofern ein Vorschlag sich in der Umsetzungsphase als nicht machbar herausstellt.“ Details, Kriterien und Vorgaben auf www.buergerhaushalt-neufahrn.de.

Zum Hintergrund Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Neufahrn den Bürgerhaushalt eingeführt. Mit einem damaligen Gesamtetat von 30.000 Euro wurde den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, aktiv bei der Planung öffentlicher Ausgaben mitzuwirken und Vorschläge für den Haushalt einzubringen. 2021 hat sich der Gemeinderat für einen zweijährigen Turnus mit erhöhtem Etat entschieden: aus 30.000 wurden 100.000 Euro. Ein konkretes Beispiel für ein aus dem Bürgerhaushalt umgesetztes Projekt ist der im vergangenen Jahr eingeweihte Calisthenics-Park.

