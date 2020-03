Neufahrns Pressesprecherin verabschiedet sich in den Landtag: „Mit viel Herzblut“ im Rathaus gewirkt

Einen Personalwechsel gibt es an einer wichtigen Schnittstelle im Rathaus: Pressesprecherin Nicole Dobner verlässt Neufahrn zum 1. April, um im Landtag die Abteilung Personal, Recht und Europaangelegenheiten zu verstärken. Ihre Nachfolge treten Gabrielle Ostertag-Hill und Jessica Dimen an.

Neufahrn – Pressesprecherin, Veranstaltungsorganisatorin, Kulturmanagerin: Wer immer sich mit einem Anliegen ans Rathaus wandte, fand in Nicole Dobner eine kompetente Ansprechpartnerin. Bürgermeister Franz Heilmeier lässt sie nicht gern ziehen: „Ich habe schon geschluckt, als ich es erfahren habe. Denn Nicole Dobner war die Verkörperung der Stelle.“

17 Jahre lang war Dobner im Rathaus beschäftigt: nach ihrer Ausbildung in der Agentur für Arbeit zunächst im Vorzimmer des Bauamtsleiters, ab 2011 dann im Vorzimmer des Bürgermeisters. Dort verantwortete sie die Pressearbeit genauso wie die Organisation von Veranstaltungen wie Volksfest oder Seniorenweihnacht. Als dann noch die Kultur dazukam, wurde eine eigene Stelle im Rathaus geschaffen, die Dobner „mit viel Herzblut“ aufgebaut und gestaltet hat: „Auch wenn ich mich auf die neue Herausforderung freue, so gehe ich doch mit einem weinenden Auge“, bekräftigte sie.

Nachfolgerin: Sie hat in Dorfen schon was aufgebaut

Mit Gabrielle Ostertag-Hill habe man, wie der Gemeindechef unterstrich, eine geeignete Nachfolgerin gefunden hat. „Unsere Wahl ist eindeutig auf sie gefallen, weil sie in Dorfen schon etwas aufgebaut hat.“ Die neue Pressesprecherin wird am 1. Mai ihre Stelle antreten und nach einigen Jahren in den USA – dort lebt sie seit 2007 mit ihrer Familie –- nach Bayern zurückkehren. Die gebürtige Allgäuerin hat Politikwissenschaften und Amerikanistik an der LMU München sowie Kommunikationswissenschaften in Washington studiert, war Pressereferentin in Dorfen, Projektmanagerin im Messe- und Kongresswesen und in einem Schweizer Unternehmen für Marketing und PR zuständig.

Zweite Vollzeitstelle ebenfalls besetzt

Die zweite Vollzeitstelle des Ressorts „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ besetzt Jessica Dimen. Sie hat gerade ihre Ausbildung zur Verwaltungsangestellten bei der Gemeinde Neufahrn erfolgreich abgeschlossen. Nun wird ihr Schwerpunkt im Bereich Veranstaltungen liegen. Erste große Aufgabe ist die Organisation des Volksfests (15. bis 19. April).

Eva Oestereich

