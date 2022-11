Neufahrns Räte gegen den Kauf einer synthetischen Eisbahn

Von: Andreas Beschorner

Auf welche Art von Eis die Neufahrner künftig gehen, das wurde im Gemeinderat jetzt festgelegt. © Lehmann

Der Kauf einer synthetischen Eisbahn, die laut Antrag der FW die Kunsteisbahn auf dem Neufahrner Marktplatz im Winter ersetzen sollte, wurde im Gemeinderat mit 5:21 abgelehnt.

Neufahrn - Die Argumente und Bedenken, die auch die Verwaltung als Resultat ihres Prüfauftrags angeführt hatte, überwogen nach Ansicht der Mehrheit der Räte. Da war zunächst die Frage der Kosten für so eine Bahn, die aus einzelnen Kunststoffpaneelen besteht. Laut eines Angebots der Firma Glice läge der Anschaffungspreis bei rund 86 500 Euro. Die Garantie laufe zehn Jahre, die Lebensdauer werde mit 20 Jahren angegeben.

Hinzu kämen Kosten für Aufbau und Lagerung, die die Bauhofmitarbeiter übernehmen müssten und die sich laut Verwaltung auf knapp 4500 Euro pro Jahr belaufen. Freilich könne man so eine Anlage auch mieten. Der Mietpreis für 40 Tage liege bei 37 000 Euro, Kosten für die Leistungen des Bauhofs fielen dabei nicht an. Bei einer Mietdauer von drei Jahren hätte man also bereits den Kaufpreis erreicht.

Weil das Angebot der Firma Glice nur für eine Bahn mit einer Größe von 200 Quadratmetern gilt, die bisherige Kunsteisbahn aber 300 Quadratmeter groß war – nur bei der Größe wäre gewährleistet, dass zwei Gruppen parallel Eisstockschießen können – würden die Kosten da weiter steigen. Die Erfahrungen aus anderen Kommunen und Städten hätten, so die Aussage der Verwaltung, außerdem gezeigt, dass viel Fein- und Mikroplastik durch den Abrieb der Kufen produziert werde.

Folge: Der Bauhof müsste die Laufflächen und die Umgebung herum zwei Mal pro Tag absaugen. Von Eltern seien zudem Bedenken wegen gesundheitlicher Probleme auf Grund des Mikroplastikabriebs laut geworden. Die Kinder seien nach Stürzen ganz weiß – eine Erfahrung, die laut Verwaltung für kritische Kommentare in digitalen Medien gesorgt habe. Zudem habe die Erfahrung gezeigt, dass ein eigener Schliff der Schlittschuhe erforderlich ist, damit der Abrieb durch die Kufen minimiert wird.

Während für die synthetische Eislaufbahn gar keine Energiekosten anfallen, stellt die Firma Climate Energy für die bisherige Kunsteisbahn 8000 Euro in Rechnungn –wobei der Unterhalt normalerweise 35 000 Euro beträgt.

Eine 21:5-Mehrheit konnte sich nach all diesen Ausführungen mit der synthetischen Eisbahn nicht anfreunden, votiert für Beschlussvorschlag 1: „Der Gemeinderat hält an der bestehenden Kunsteisbahn fest.“