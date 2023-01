Kleine Nachhaltigkeits-Profis mit „Grünem Zweig“ der Neufahrner Grünen belohnt

Den „Grünen Zweig“ überreichten (v. l.) Grünen-Ortssprecherin Melanie Fischer und MdL Johannes Becher an die „Welt-entdecker“ mit Kindergartenleiterin Veronika Speth, Stephanie Hojnowski (Elternbeirat), Vize-Kindergartenleiterin Nadja Weyermann, Cornelia Pfeiffer und Claudia Komander (beide EB) sowie die pädagogische Fachkraft Kiki Gargouta. © Fischer

Neufahrns Grüne sind optimistisch: Gerade in Zeiten von Energiekrise und Klimaerwärmung will man Kurs halten, wie nun beim Neujahrsempfang unterstrichen wurde.

Neufahrn – Die Grünen haben sich zum Jahresanfang zu einem munteren Stelldichein mit der Mundartband „Um´dicht“ beim Griechen am Freizeitpark getroffen. Knapp 50 Leute nahmen am achten Neujahrsempfang teil. Zu den Höhepunkten zählte die Verleihung des „Grünen Zweiges“, der diesmal an den Kindergarten Weltentdecker am Keltenweg ging. Die Auszeichnung wird alljährlich für beispielhaftes nachhaltiges Leben vergeben. Überreicht und kommentiert hat den „Grünen Zweig 2023“ MdL Johannes Becher. Demnach sind in der Neufahrner Kita „Profis und nicht nur Herzwerker tätig“. Festgemacht hat Becher das unter anderem an einer Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ oder an Angeboten zu den Themen Nachhaltigkeit und Naturschutz.

Der „Grüne Zweig“ ging an den Kindergarten am Keltenweg

Das Team des Kindergartens fühlte sich geehrt und angespornt durch die Auszeichnung. Leiterin Veronika Speth sagte: „Unser Anliegen ist, nicht perfekt zu sein, sondern an die Kinder ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu vermitteln.“ Der Preis ist mit einer Baumpflanzung verbunden.

Die Grünen in Neufahrn sehen sich inhaltlich auf einem guten Weg. Bürgermeister Franz Heilmeier gab sich optimistisch. Es habe sich gezeigt, „dass man auch mit einem grünen Bürgermeister gute Gemeindepolitik machen“ und „den Laden zusammenhalten kann“. Er spielte damit auf einen Besuch seines Amtskollegens Dieter Gewies aus dem niederbayerischen Furth an, den er zu seinem Amtsantritt vor neun Jahren eingeladen hatte – quasi als Vorbild für bodenständige und sachorientierte Grünenpolitik.

Man war sich einig: Der Landtagswahlkampf ist noch lange nicht gelaufen

Als aktuelle Erfolge nannte der Rathauschef die für diesen Monat vorgesehene Zertifizierung Neufahrns als fahrradfreundliche Kommune. Außerdem habe man erstmals ein Leitbild für die Gemeinde entwickelt. Zu den positiven Entwicklungen zählte er auch, dass man in Bälde das alte Mesnerhaus nach einem längeren Prozess eröffnen und einer vielfältigen kulturellen und gesellschaftlichen Nutzung zuführen könne. Einig mit Becher war sich Heilmeier, dass der Landtagswahlkampf noch lange nicht gelaufen ist: „Ich bin überzeugt, der Ausgang ist noch sehr sehr offen.“ Gleichzeitig brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Grünen in Freising „ein Direktmandat erringen“.

Die Fraktionssprecher Melanie Fischer und Christian Meidinger stellten den Anwesenden die jüngst erreichten Ziele und Projekte vor. Dazu zählten etwa eine Initiative für nachhaltiges Bauen, die Einführung einer Ehrenamtsplattform und die Gründung einer Steuerungsgruppe, die Neufahrn zur „Fairtrade Town“ machen soll.

Umwelt- und Energiereferent Frank Bandle brach eine Lanze dafür, konsequent Energie einzusparen. 80 Prozent aller Heizungen seien nachweislich falsch eingestellt. Allein da gelte es anzusetzen. Außerdem warb er dafür, dass Bürger und Kommunen ihren eigenen Strom produzieren. Bürgerenergiegenossenschaften böten etwa die Möglichkeiten dazu. Nicht zuletzt könne man durch „smarte Einzelraumregelung“ und spezielle Thermostate Geld einsparen – bis zu 30 Prozent. „Es funktioniert ohne Komfortverlust. Einfach mal machen, nicht warten“, forderte Bandle.

Alexander Fischer