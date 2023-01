Neujahrsschwimmen in Neufahrn: 77 Badegäste werfen sich mit „Heldenmut“ ins kühle Nass – 500 Zuschauer

Teilen

Per Kopfsprung tauchte so mancher Badegast in den See ein. © Oestereich

Das traditionelle Neufahrner Neujahrsschwimmen lockte auch diesmal wieder viele Menschen an. 550 Leute sahen den 77 Schwimmern beim Gang in Wasser zu – bei schönstem Wetter.

Neufahrn – Das Jahr war gerade mal zwölf Stunden alt, da wurde in Neufahrn auch schon die Badesaison eröffnet: 77 unerschrockene Frauen, Männer und Kinder waren zur Wasserwachtstation an den Mühlseen gekommen, um mit dem Neujahrsschwimmen 2023 gebührend einzuläuten. Das Spektakel verfolgten gut 500 Schaulustige vom Ufer aus. Der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, strahlender Sonnenschein und frühlingshafte 15 Grad Außentemperatur: Vor Kälte schlottern mussten die Tapferen nicht, die auf dem Steg vor dem großen Sprung Schlange standen. Zumindest bevor sie in den 7,7 Grad kalten See eintauchten – im eleganten Hechtsprung, per Bombe, Hand in Hand oder mit einer Wasserpistole bewaffnet.

„Es gehört schon Heldenmut dazu“, weiß Bürgermeister Franz Heilmeier aus zehn Jahren Erfahrung mit dem eiskalten Brauch. Bei seiner Premiere 2013 hatte er eine Wette verloren und ging mit der Tochter baden. Seitdem, so sagt er, gehört es für ihn zum Jahresanfang einfach dazu. Die zweijährige Corona-Auszeit hat der Gemeindechef, wie er verrät, mit einem privaten Neujahrsschwimmen überbrückt. „Aber trainieren kann man das letztendlich nicht. Da heißt es einfach reinspringen und überleben“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Gesagt, getan: Gemeinsam mit Sabrina Rasp, Zweite Vorsitzende der Wasserwacht Neufahrn, eröffnete der Gemeindechef pünktlich um 12 Uhr die Badesaison und den Reigen der Wasserspringer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Rund 500 Schaulustige verfolgten das traditionelle Neujahrsschwimmen in Neufahrn bei strahlendem Sonnenschein vom Ufer aus. © Oestereich

Dann hieß es ordentlich strampeln, um das rettende Ufer, das warme Handtuch und wohltemperierte Getränke zu erreichen. Zwei Rettungsschwimmer bzw. Taucher blieben dicht an der Seite der 77 Schwimmer, der jüngste gerade Mal sieben Jahre alt. Deutlich mehr Kinder als gewohnt, freute sich Rasp, waren heuer dabei – und wurden von den Zuschauern mit großem Applaus bedacht. VON EVA OESTEREICH

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.