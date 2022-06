Meier und Co. machen weiter - Mintrachinger KSV-Spitze im Amt bestätigt

Zwei Jahre dauerte es, bis die Urkunden überreicht werden konnten. Jetzt endlich konnte Rathausschef Franz Heilmeier (4. v. l.) den neuen KSV-Ehrenmitgliedern gratulieren: (v. l.) Erhard Faltermeier, Hans Mair, Hans Mayer, Wendelin Meier, Ernst L. Kugler, Georg Graßl und Otto Banek. © KSV

Keine Personalsorgen an der Spitze des Mintrachinger Kriegervereins: Die Vereinsführung wurde beim Jahrestreffen ohne Gegenstimme wiedergewählt.

Mintraching - Über ein Drittel der Mitglieder konnte Vorsitzender Wendelin Meier bei der ersten Nach-Corona-Jahreshauptversammlung des Krieger- und Soldatenvereins Mintraching-Grüneck begrüßen. Auch die Neuwahlen des Vorstands und des Vereinsausschusses standen auf der Tagesordnung. Dabei schenkten die Mitglieder der bisherigen Führungsriege auch weiterhin das Vertrauen.

Nach den Formalien gedachten die Mitglieder unter anderem der gefallenen Soldaten der Weltkriege, den verstorbenen Vereinskameraden, und den in den Kriegen der Neuzeit umgekommenen Soldaten. In seinem Grußwort knüpfte Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier an die Predigt von Pfarrer Lanzinger aus der vorangegangenen Messe an: Wie wichtig es sei, sich zu erinnern – nicht nur an das Schöne, sondern auch an das Bedrückende, das Ängstigende. Heilmeier hob hervor, dass die Krieger- und Soldatenve-reine genau dieses Erinnern wachgehalten hätten – und dankte dem KSV Mintraching für seine Arbeit.

Alter und neuer Vorstand des Krieger- und Soldatenvereins: (v. l.) Schriftführer Ernst L. Kugler, „Chef“ Wendelin Meier, Reservistensprecher Erhard Faltermeier, Kassier Otto Banek, Beisitzer Reinald Sedlmair, Fähnrich Hans Mair, Beisitzer Georg Graßl, 2. Vorsitzender Hans Mayer sowie die beiden Beisitzer Fritz Bimesmeier und Hans Pflügler. © KSV

Nach den Geschäftsberichten und der Entlastung der Vorstandschaft, übernahmen Rathauschef Heilmeier und Karl Manhart als Wahlausschuss kurzzeitig das Regiment. Die Mitglieder beschlossen, die Wahl per Akklamation durchzuführen – was den Vorgang sehr beschleunigte. Da sich der Vorsitzende Wendelin Meier und seine bisherigen Vorstandskollegen zur Wiederwahl stellten, hatte man auch keine Probleme mit der Kandidaten suche. Sowohl Meier als auch „Vize“ Hans Mayer, Schriftführer Ernst L. Kugler, Reservistensprecher Erhard Faltermeier, Kassier Otto Banek, Fähnrich Hans Mair sowie die Beisitzer Beisitzer Reinald Sedlmair, Georg Graßl, Fritz Bimesmeier und Hans Pflügler wurden mit 100 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt oder neu beauftragt.

