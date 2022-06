40 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit: NordAllianz würdigt interkommunale Freundschaft

Acht Kommunen aus dem nördlichen Landkreis München und dem Süden des Landkreises Freising arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. © NordAllianz

Gemeinsam gelingt vieles besser. Die NordAllianz-Kommunen haben die Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit schon im Jahr 1982 erkannt, sodass der Verbund nun 40-jähriges Jubiläum feiert.

Landkreis – Die Zusammenarbeit der Kommunen Eching, Garching, Ismaning, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring und Unterschleißheim begann bereits in den 1980er Jahren. Der Name „NordAllianz“ als Ausdruck des Bewusstseins und der Institutionalisierung als Verbund wurde im Jahr 1982 aus der Taufe gehoben. Damals trafen sich die Bürgermeister der Kommunen, um über mögliche Abwehrmaßnahmen gegen die Planung umweltbelastender Einrichtungen in der Region zu beraten, insbesondere ging es um eine Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage und eine Großkläranlage. Als achte Kommune wurde 2005 die Gemeinde Hallbergmoos in die NordAllianz aufgenommen.

Die Projekte von heute widmen sich der nachhaltigen Entwicklung der NordAllianz. So geht es um klimafreundliche Mobilität, den Ausbau der Radinfrastruktur oder die Messung der regionalen Luftqualität. 2019 wurde die Zusammenarbeit durch eine gemeinsame Geschäftsstelle institutionalisiert. Erfolgreiche, zudem geförderte Projekte, wie die Erstellung einer Digitalstrategie für Mobilität & Verkehr, Wohnen & Siedlungsentwicklung und Open Data, bestätigen die Entscheidung der acht Kommunen zur aktiven Zusammenarbeit.

Festabend am 29. Juni

Die acht Bürgermeister möchten das Jubiläum zum Anlass nehmen, diese besondere interkommunale Freundschaft und Zusammenarbeit entsprechend zu würdigen. Am Mittwoch, 29. Juni, wird die öffentliche Feier im Festzelt auf dem Bürgerfest der Gemeinde Unterföhring stattfinden. Das Festzelt ist für die Öffentlichkeit von 17 bis 22.30 Uhr geöffnet, es wird ein Begleitprogramm mit Musik und Unterhaltung durch „Die Schotterebner“ geben. Durch den Festabend, der um 18 Uhr offiziell beginnt, führt der Wiesn-TV Moderator Barry Werkmeister.

Alle weiteren Informationen und die gesamte Chronik der NordAllianz finden Interessierte auf der Homepage unter https://nordallianz.de/ueber-die-region/jubilaeum/.