Zweimal die Traumnote: Musikalische Neufahrner Einser-Abiturientinnen

Von: Nico Bauer

Die fünf Besten des Neufahrner Abi-Jahrgangs 2022: (von links) Nadine Rappert, Martin Dietrich, Angeline Greiner, Timo Klesy und Daniela Gelic. © Bauer

Es gab viele strahlende Gesichter, als am Neufahrner Gymnasium die Abiturnoten bekanntgegeben wurden. Nur eine Handvoll Schüler muss in die „Nachspielzeit“.

Neufahrn - Mit Daniela Gelic aus Eching und Angeline Greiner aus Neufahrn feiert das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium gleich zweimal die Traumnote 1,0. Dahinter folgt mit dem Notenschnitt 1,2 ein Trio – bestehend aus Nadine Rappert (Neufahrn), Martin Dietrich (Eching) und Timo Klesy (Neufahrn). Eine 1,3 schafften stolze elf Schüler – was in der Spitze der 93 Abiturienten ein ziemlich vorzeigbares Ergebnis ist.

Schulleiter Stefan Bäumel ist guter Dinge, dass zu dem Trio mit der 1,2er-Schnitt nach den mündlichen Prüfungen noch zwei weitere Schüler hinzukommen werden. Der Rektor ist prinzipiell zufrieden mit dem Jahrgang und betont, dass die Schüler auch in der schweren Vorbereitungszeit mit zwei Jahren Corona-Pandemie beeindruckend gearbeitet hätten. Die Resultate der Notenbekanntgabe sind aber auch ein gutes Zeugnis für die Lehrer und Oberstufenkoordinator Arne Turkowski, der den jungen Menschen auf dem Weg zum Abi kräftig unter die Arme gegriffen hat.

Wird die Sängerin der Schulband künftig „Special Guest“?

Und was haben die jungen Damen und Herren nun vor? Daniela Gelic möchte nach ein paar Wochen Ferien sich im Herbst um ein Studium in München bewerben. Geowissenschaften oder Jura sind ihre Favoriten. Parallel dazu will die talentierte Musikerin auch diesem Hobby weiter nachgehen. Nach ihrem 1,0er-Abschluss verliert das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium mit Gelic auch die Sängerin der Schulband. Hier hofft Rektor Stefan Bäume, dass die 17-Jährige vielleicht auch künftig noch die Schule besucht und die Band als „Special Guest“ unterstützt.

Jetzt wird erst mal quer durch Europa gereist

Ebenfalls die 1,0 bekam die Neufahrnerin Angeline Greiner Schwarz auf Weiß mitgeteilt. Die begeisterte Tänzerin hat ebenfalls im Chor gesungen und stellt somit einen weiteren musikalischen Verlust für die Schulfamilie dar. Sie freut sich jetzt auf eine Europareise, nach der sie mit einem Jura-Studium den nächsten Schritt auf ihrem Lebensweg machen wird. „Ich interessiere mich sehr für das Völkerrecht“, sagt die Schülerin. Sie stellt zum Abschied übrigens auch dem OMG ein gutes Zeugnis aus –für die beiden schweren Jahre mit Fernunterricht und Improvisation: „Wir hatten in dieser Schule viel Glück. Die Digitalisierung war vor der Pandemie bereits weit fortgeschritten – und davon haben wir sehr profitiert.“