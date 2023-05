Rund 250 Interessierte nehmen die Neufahrner Großbaustelle „Pflüglerhof“ unter die Lupe

Interessante Baustelle: Gespannt warteten die zahlreichen Besucher auf den Beginn des Rundgangs. © Fischer

Der Pflüglerhof ist in aller Munde - auch, weil der BR in einer TV-Serie darüber berichtet. Interessierte schauten nun hinter die Kulissen der Großbaustelle.

Neufahrn - Die Neugier war groß, um nicht zu sagen riesig. Zur Baustellenbesichtigung auf dem zwischen Neufahrn und Mintraching gelegenen Pflügler-Areal kamen jüngst gut 250 Leute – darunter auch Bürgermeister Franz Heilmeier und eine ganze Reihe von Gemeinderäten. Erklärtes Ziel der Pflüglers war es, den Besuchern und Besucherinnen einen Einblick über den Baufortschritt des Zehn-Millionen-Projekts zu geben und zu erklären, was man wo genau vor hat. Carolin und Andreas Pflügler führten gemeinsam durch den weitläufigen Hof und die verschiedenen Gebäude. Insgesamt umfasst das Areal zwei Hektar. Inklusive Ausgleichsflächen, wie die Bauherrin verriet.

Um besser gesehen und wahrgenommen zu werden, stellte sich das Paar mitten im Hof auf eine Palette mit Steinen. Und los ging‘s! „Wir fangen als Erstes mit unserer Maschinenhalle an“, erklärte Carolin Pflügler. Sie drehte sich um und sagte: „Da hinten steht unser Wohnhaus, wo jetzt gerade das Dach drauf kommt. Dahinter ist der Hühnerstall, den schauen wir uns natürlich auch noch an. Das eigentliche Herzstück ist unser Multifunktionsgebäude. Da ist dann alles drin, was in den anderen Gebäuden keinen Platz mehr gefunden hat: unser Hofladen, die Brauerei sowie ein kleiner Seminarraum. Im hinteren Bereich ist noch ein Schlacht- und Zerlegeraum untergebracht, und dann kommen noch ein paar Wohnungen für die Mitarbeiter dazu.“

Sie schultern das Zehn-Millionen-Projekt: Carolin und Andreas Pflügler mit ihren Kindern Magdalena und Simon. © Fischer

Jetzt machte sich das Paar auf den Weg in besagte Maschinenhalle. Mit der ganzen Masse von Leuten im Schlepptau. Dort angekommen, erklärte Andreas Pflügler den Besucherinnen und Besuchern, wie die Zwiebel- und Kartoffelaufbereitungsanlage funktioniert. Demnach können große Mengen beider Feldfrüchte angenommen und maschinell nach Größe sortiert werden.

Es war bereits der zweite „Tag der offenen Baustelle“ am neuen Standort. Schon im Oktober 2022 war die Öffentlichkeit eingeladen, sich einen Eindruck von dem ehrgeizigen Projekt zu machen.

Die Pflüglers sahen sich mit einer ganzen Reihe von Fragen konfrontiert

Auch diesmal war das Interesse enorm. Die Pflüglers sahen sich mit einer ganzen Reihe von Fragen konfrontiert. Unter anderem deshalb, weil Gerüchte die Runde gemacht hatten, dem Paar gehe beim Bau des Hühnerstalls das Geld aus. Die Pflüglers verneinten das. Richtig sei vielmehr, dass der Hühnerstall noch nicht in Betrieb gehen könne, weil es noch keinen Stromanschluss gibt, stellte Carolin Pflügler klar. Im Fernsehen war außerdem thematisiert worden, dass man keine Förderung für den Hühnerstall erhält. Was zwar stimme, aber daran, dass die Rechnung insgesamt aufgehe, nichts ändere, so die Bauherrin.

Infos in der Maschinenhalle: Andreas Pflügler brachte die Besucher auf den aktuellen Stand. © Fischer

Ein anderer Bürger wollte wissen, ob die Pflüglers selber schlachten und wie viel Personal in Zukunft von Nöten sei. Ersteres bejahte das Paar. Über den Mitarbeiter-Bedarf könne man laut Carolin Pflügler aber noch nichts Genaues sagen. Das stelle sich erst heraus, wenn man mit allem in Betrieb gehe.

Von der neuen Brauerei ist noch nicht allzu viel zu sehen

In Bezug auf die Brauerei war noch nicht viel zu sehen. Es stehen erst wenige Mauern. Aber beide, Carolin und Andreas Pflügler, die von ihren Kindern Magdalena und Simon auf dem Rundgang begleitet wurden, zeigten sich zuversichtlich, dass bis Mitte 2024 alles fertig ist. Wichtig ist den Eheleuten, dass sie nicht nur für eine, sondern für mehrere Generationen bauen. Die Gebäude seien so konzipiert, dass die verschiedensten Nutzungen denkbar sind. Als Beispiel nannte Carolin Pflügler etwa ein Hofcafé. Denn Tochter Magdalena sei jetzt schon eine begnadete Kuchenbäckerin.

Alexander Fischer

