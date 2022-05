Mintrachinger Olympia-Erfolgskufen sorgten für jede Menge Edelmetall

Von: Manuel Eser

„Ein Pfundskerl“: Bob-Fahrer Johannes Lochner (in der Sportjacke) holte sich seine Kufen sogar selbst in Mintraching ab – zur Begeisterung der Mitarbeiter der FK Präzisionstechnik GmbH. © FK Präzisionstechnik GmbH

Etliche Medaillen haben deutsche Bobfahrer bei Olympia in Peking errungen. Egal ob Gold, Silber oder Bronze – sie jubelten auf Kufen aus Mintraching.

Mintraching – Für ihre eigene Gold-Mission haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FK Präzisionstechnik GmbH Nacht- und Sonntagsschichten eingelegt: Das Unternehmen aus Mintraching hat die Kufen für mehrere Bobs entwickelt, die bei den Olympischen Spielen in Peking an den Start gingen – mit herausragendem Erfolg.

Das Unternehmen, das auf die Herstellung von CNC-Frästeilen und CNC-Drehteilen spezialisiert ist, hat den Sonderauftrag von der Firma iXent Sports aus München erhalten, die Bobs entwickelt und konstruiert. Die FK Präzisionstechnik hatte die Aufgabe, die Kufen zu fertigen und zu polieren. „Das Besondere daran war, dass diese Kufen drei Tage vor Abflug nach Peking noch bei uns auf der Fräsmaschine lagen und auf den letzten Drücker fertiggestellt wurden“, berichtet Geschäftsführer Michael Frey, und sein Mitarbeiter Robert Riedmeir ergänzt: „Wir haben uns natürlich gefreut, so einen tollen Auftrag zu bekommen. Auf der anderen Seite war der Druck, in der Kürze der Zeit dafür zu sorgen, dass für die olympischen Spitzenathleten alles passt, nicht ganz ohne.“

Bis zur letzten Minute wurde noch emsig poliert

Doch die olympische Herausforderung hat auch gezeigt, wie groß das Engagement in der Belegschaft ist. „Wir haben selbst am Wochenende durchgearbeitet und Nachtschichten eingelegt“, berichtet Riedmeir. Bis zur letzten Minute wurde noch emsig poliert, ehe die Kufen, in Kisten verpackt, von Mintraching aus ihren Weg nach China und dort in die Sportgeschichtsbücher fanden.

Umso größer war die Freude im Team, als etwa Laura Nolte mit ihrer Anschieberin Deborah Levi eine Laufbestzeit nach der anderen hinlegte und am Ende Gold für Deutschland holte. „Wir haben extra einen Fernseher aufgestellt und mit den Athleten mitgefiebert“, berichtet Riedmeir.

Der komplette Medaillensatz von Peking lag auf der Mintrachinger Fräsmaschine

Und es durfte weitergejubelt werden: Gold für Kaillie Humphries aus den USA im Monobob, Silber für das Team von Johannes Lochner im Viererbob, Silber für Lochner mit Partner im Zweier und Bronze für Christoph Hafer mit Partner im Zweierbob. „Der komplette Medaillensatz von Peking lag auf der Fräsmaschine der FK Präzisionstechnik“, bilanziert Frey.

Auf der Fräsmaschine der FK Präzisionstechnik lag der „komplette Medaillensatz von Peking“ – sehr zur Freude von Geschäftsführer Michael Frey. © FK Präzisionstechnik GmbH

Von den Athleten habe man auch ein schönes Feedback bekommen, berichtet Riedmeir. „Sie waren sehr zufrieden, dass sie so schnell unterwegs gewesen sind. Da ist man natürlich schon auch selbst stolz, an so tollen Olympia-Erfolgen mitbeteiligt zu sein.“ Johannes Lochner hatte den Maschinenpark der FK Präzisionstechnik GmbH vor den Spielen sogar besucht. „Er hat es sich nicht nehmen lassen, seine Kufen selbst abzuholen“, berichtet Riedmeir. Lochner habe keine Allüren gehabt. „Er war total nahbar – ein Pfundskerl, wie man in Bayern sagt.“

Die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis

Und was war nun das Erfolgsgeheimnis? „Zum einen, dass die Konstrukteursfirma das Material genau auf die olympische Bahn in Peking abgestimmt hat und dort Kufen und Form im Windkanal getestet hat“, sagt Robert Riedmeir. „Zum anderen haben wir auf Hundertstel genau gefertigt und mit Schablonen und Gegenformen gearbeitet, bis alles perfekt gepasst hat.“