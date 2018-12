Otto, der Grinch und Sid in einer Person

Sein keckeriges Lachen ist legendär. Sein Mienenspiel auch. Er ist einer der ganz Großen, einer, der die Comedy in Deutschland begründet hat: Otto Waalkes, 70 – aber noch kein bisschen ernsthaft, wie er jetzt im Cineplex bewies.

Neufahrn – Sein Sakko quietschig giftgrün, sein lustiges Käppi auch, die Turnschuhe sowieso. Otto Waalkes war farbentechnisch genauso getrimmt wie die Figur, wegen der er da war: Im neuesten „Grinch“-Film ist das Urgestein deutscher Komik die Stimme des grummeligen, griesgrämigen Grinch. Zur Präsentation des Streifens war Otto nach Neufahrn gekommen, zeigte, dass er noch nichts verlernt hat.

Schon im Foyer warteten die Fans – und zwar die aller Altersklassen – auf ihr lustiges, flippiges, energiegeladenes Idol, das auch stets gut gelaunt in jede Kamera lächelte und für jedes Selfie zu haben war. Im Kino 6 zog Otto Waalkes dann eine kleine Comedy-Show ab, gab den bekannten und geliebten Hektiker, riss Witze und Zoten.

„Juhu, sie haben mich erkannt“, rief er dem Moderator der 20 spaßigen Minuten zu, testete, ob das Publikum denn auch wirklich „jodelfest“ sei, und erfüllte diverse Musikwünsche. Plötzlich war ganz überraschend eine Gitarre da, Otto trällerte das Schlümpfe-Lied, stellte für das Publikum pantomimisch den Text zu „Hänsel und Gretel“ dar, das es in diversen Variationen gab – unter anderem in einer bayerischen im Spider Murphy Gang- Stil und in einer von „Sirene Fischer“.

Der Grinch, so verriet der wie ein Gummiball herumhüpfende Star, habe anders als seine US-amerikanische Version eine „ottospezifische Stimme“. Und Otto gab auch eine klitzekleine Kostprobe dieser Grinch-Stimme, wie man sie im Film dann erlebte.

Doch nicht nur der Grinch war am Sonntag in Neufahrn. Dank Otto Waalkes, dem Erfinder der Ottifanten, war auch „Sid“ aus „Ice Age“ im Cineplex zu Gast. Auch davon gab’s Kostproben, bevor Otto zum nächsten Termin nach München düste.