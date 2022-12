Paukenschlag im Neufahrner Finanzausschuss: Räte verhindern Haushaltsdebatte

Debatten übers Geld: Erst in der kommenden Woche wird der Haushalt in Neufahrn besprochen. © IMAGO / Frank Sorge

Damit hatte besonders der Rathauschef nicht gerechnet: Die Haushaltsbesprechung in Neufahrn fiel aus - wegen einem noch offenen Fragenkatalog.

Neufahrn - Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier verstand die Welt nicht mehr. Der Etat 2023 lag am Mittwoch komplett ausgearbeitet auf dem Tisch. Darüber reden oder gar abstimmen wollte die Mehrheit im Finanzausschuss aber nicht. Ein Antrag auf Vertagung ging prompt mit 7:4-Stimmen durch. Die Überraschung war perfekt.

Eigentlich findet Norbert Manhart den Etat „sehr gut“

Ausgelöst hatte das Ganze Norbert Manhart (FW). So wie vorgelegt, könne er dem Etat nicht zustimmen, erklärte Manhart, der auch Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss ist. Als Grund nannte er, dass „noch zu viele Fragen offen“ seien. Er habe sie der Verwaltung schriftlich zukommen lassen, aber keine Antwort bekommen. Noch dazu habe er den Haushaltsentwurf erst am Montag erhalten. Er sagte zudem auch, dass der Etat prinzipiell „sehr gut ist“. Aber um die fünf Prozent des Zahlenwerks halte er eben für fragwürdig. Deshalb der Antrag auf Vertagung in die Januar-Sitzung.

Manhart sprach von einer „besonderen Situation“ innerhalb der Verwaltung und verwies auf die Erkrankung von Kämmerer Johann Halbinger. Der fällt länger aus. Die Verwaltung hat deshalb Josef Nießl als externen Berater hinzugezogen. Einen ausgewiesenen Fachmann, der das auch für andere Kommunen schon gemacht hat, teilte Rathaussprecherin Gabriele Ostertag-Hill mit. Nießl habe den Haushalt in Kooperation mit dem stellvertretenden Leiter der Finanzverwaltung, Christian Salzmann, erstellt.

Bürgermeister kritisiert „Stil der Zusammenarbeit“

Heilmeier zeigte sich in der Sitzung erstaunt von Manharts Bedenken. „Ich sehe es deutlich anders“, sagte er und äußerte die Befürchtung, „dass uns das in der ganzen Haushaltsgestaltung sehr zurückwerfen dürfte“. Gleichzeitig monierte der Bürgermeister, dass das „kein Stil der Zusammenarbeit“ sei.

Auch Geschäftsleiter Alexander Meßner wurde deutlich: „Ich will Sie darauf hinweisen, dass das eine ursprüngliche Aufgabe des Ausschusses ist“, appellierte er in die Runde. „Unter Umständen verzögern sich Investitionen um einige Monate“.

Florian Pflügler (ÖDP) schlug vor, das Vorgehen künftig zu ändern

Florian Pflügler (ÖDP) schlug vor, das Vorgehen künftig zu ändern. Heilmeier konterte: „Ich bin davon ausgegangen, dass man das im Vorfeld besprochen hätte.“ Ihm sei nicht bewusst gewesen, was hier geplant worden sei, bekräftigte er – und unterbrach die Sitzung. Zusammen mit Meßner und Nießl verließ er den Sitzungssaal.

Manhart wollte sich auf FT-Nachfrage nicht mehr groß zu der Sache äußern. Außer, dass der Haushalt zu 95 Prozent in Ordnung sei. Rathauschef Heilmeier sprach im Nachhinein von „einigen kleinen Themen“ die noch zu behandeln seien. Man wäre in der Sitzung durchaus bereit gewesen, den Fragenkatalog abzuarbeiten. An der Solidität des Haushaltes bestehe indes kein Zweifel. Er sehe da keine angespannte Situation, erklärte der Rathauschef. Im Grund habe man sich lediglich vertagt.

Ein neuer Versuch wird übrigens nicht im neuen Jahr, sondern bereits am kommenden Dienstag, 20. Dezember, um 18 Uhr (Rathaus) gestartet. Heilmeier ist überzeugt, da noch offene Fragen zu klären und Bedenken ausräumen zu können.

Alexander Fischer

