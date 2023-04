Perfekter Auftakt für das Neufahrner Volksfest

Bürgermeister Franz Heilmeier zapfte das erste Fass Festbier von der Schlossbrauerei Au im Beisein von Freiherr Michael Beck von Peccoz und Braumeister Stefan Ebensperger auf dem Rathausplatz an. © Lehmann

Die Durststrecke ist zu Ende: In Neufahrn wurde am Mittwoch das Volksfest 2023 eröffnet. Und auch, wenn das Wetter hätte besser sein können, war es ein perfekter Auftakt.

Neufahrn - Ein Traum waren die äußeren Bedingungen zwar nicht, als am Mittwochabend das Neufahrner Volksfest eröffnet wurde, über 20 Grad und Dauer-Sonne sind Anfang April aber auch nicht unbedingt zu erwarten. So war die Stimmung bei den Beteiligten um Rathauschef Franz Heilmeier und Festwirt Andreas Widmann trotzdem gut, als man nach dem Standkonzert gemeinsam mit Echinger und Unterschleißheimer Blaskapelle sowie dem Musikverein Eching ins Festzelt einzog und nach dem Anzapfen die ersten Maßkrüge mit dem Vollbier der Schlossbrauerei Au verteilt wurden.

Die Echinger Blaskapelle war auch beim Auftakt am Rathausplatz mit von der Partie. © Lehmann

Noch bis Sonntag erwartet die Neufahrner ein attraktives Programm: So sind bereits an diesem Donnerstag die kleinen Gäste von 14 bis 18 Uhr bestens beim Kindernachmittag (ermäßigte Preise im Zelt und im Vergnügungspark) aufgehoben, während die Jugend und alle Junggebliebenen am Abend von der Partyband Dolce Vita unterhalten werden.

Um die „Oldies“ geht es dann am Freitag ab 11.30 Uhr beim Seniorennachmittag. Prinzipiell steht der ganze Tag im Zeichen der Vereine und Betriebe. Für den „etwas anderen Volksfestabend“ sorgt die Gruppe Hats on mit Country-Klängen. Geld und Sachpreise gibt es am Samstag ab 13.30 Uhr bei der Schafkopfmeisterschaft des Freisinger Tagblatts zu gewinnen, zwischen 14 und 18 Uhr ist Familientag. „Nachtstark“ ist für das Abendprogramm zuständig. Das Finale am Sonntag – mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr – umrahmen Schotterblosn und Spirifankerl.