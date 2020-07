Radelnder Frauen-Belästiger auf frischer Tat geschnappt: Es war ein Minderjähriger

Mit dieser Masche hat ein Radfahrer schon im Juni Frauen in Neufahrn belästigt. Beim zweiten Mal wurde er jetzt geschnappt - weil eines der Opfer richtig reagierte.

Diesmal kam er nicht ungeschoren davor: Ein 17-Jähriger aus dem südlichen Landkreis, der bereits Mitte Juni mindestens drei Frauen in Neufahrn belästigt hat, wurde jetzt auf frischer Tat ertappt. Wie beim ersten Mal war der Täter am vergangenen Donnerstag morgens auf dem Rad im Bereich zwischen Bahnhof und Lohweg aktiv.

Wie die PI Neufahrn berichtet, sprach er erneut beim Vorbeifahren Frauen an und streichelte sich dabei im Genitalbereich. Vier Passantinnen belästigte er auf diese Art. Eines seiner Opfer tat das Richtige und rief bei der Polizei an. Die schickte sofort eine Streife los – mit Erfolg. Anhand der sehr guten Beschreibung konnte der junge Mann in Tatortnähe ergriffen werden und wurde eindeutig identifiziert. Mögliche weitere Opfer werden ebenso wie Zeugen gebeten, sich bei der PI Neufahrn zu melden, Tel. (0 81 65) 9 51 00.

Erst kürzlich wurde auch eine 16-Jährige am Marzlinger Weiher sexuell belästigt. Im Zug trieb ein Exhibitionist mit Mundschutz sein Unwesen und machte die Reise von Freising nach München für mehrere Frauen zur Horrorfahrt. Auf einem Spielplatz in Neufahrn hat unterdessen ein Vandale sein Unwesen getrieben: Er schlug mehrere Nägel in eine Kinderrutsche.