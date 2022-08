Solarförderprogramm doch durchgewunken: Wie sich Neufahrns Gemeinderat selbst überraschte

Von: Andreas Beschorner

Um ein Förderprogramm für neue oder nachgerüstete Photovoltaik- und Solaranlagen auf privaten Gebäude ging es im Antrag der Neufahrner Christsozialen. Dieser wurde überraschenderweise durchgewunken. © Marijan Murat

Ein CSU-Antrag bezüglich der Förderung privater Solaranlagen sollte im Neufahrner Rat zu einem Prüfauftrag „abgeschwächt“ werden. Doch irgendwas ging schief.

Neufahrn – Es gibt Fälle, da sind sich die Räte über das Prozedere bei der Abstimmung einig. Dann kommt es allerdings, weil sich jeder auf jeden verlässt, doch anders als erwartet. Und dann ist das Erstaunen groß. Der Gemeinderat Neufahrn hat dafür jetzt ein Paradebeispiel abgeliefert. Es ging um Solaranlagen.

Pro Jahr sollen 200 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden

Die CSU-Fraktion hatte im Juni den Antrag gestellt, dass die Gemeinde ein Förderprogramm für neue oder nachgerüstete Photovoltaik- und Solaranlagen auf privaten Gebäuden auflegt, um so einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. 200 Euro je installierter Kilowatt-Peak Leistung (maximal 1500 Euro pro Gebäude), je 200 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität und pauschal 200 Euro für Balkonsolaranlagen und Stecksolargeräte hatte man vorgeschlagen. 2023 und 2024 sollte das Förderprogramm laufen, pro Jahr sollten 200 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Soweit der Antrag.

Warum etwas fördern, was begehrt ist?

„Per se gut gemeint“, so die Stellungnahme des Energie- und Umweltreferenten Frank Bandle (Grüne). Doch es gebe ein Problem: Seit Inkrafttreten des neuen Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) sei die Nachfrage nach PV- und Solaranlagen „enorm“, es gebe Lieferengpässe. Wozu also etwas fördern, was eh schon stark nachgefragt sei? Norbert Manhart (FW) sprach sich allerdings dafür aus, die Bürger zu unterstützen. Dennoch: Ozan Iyibas (CSU) beantragte wegen der Darlegungen Bandles, den Antrag auf Auflegung eines solchen Solarförderprogramms in einen Prüfauftrag an die Verwaltung umzuwandeln, an dessen Ende der Bedarf und der Aufwand beziffert sein sollten. Da könne auch er mitgehen, sagte Bandle. Allgemeines Kopfnicken im Rund.

Hauchdünne Mehrheit für den CSU-Antrag

Bürgermeister Franz Heilmeier gab deshalb folgendes Prozedere vor: Erst werde der ursprüngliche CSU-Antrag zur Abstimmung gestellt. Wenn der dann abgelehnt werde, käme der abgewandelte Antrag von Iyibas zur Abstimmung. Doch siehe da: Der CSU-Antrag wurde mit 13:12 Stimmen angenommen. Kurzes Schweigen im Saal. Dann der nächste Tagesordnungspunkt.

Photovoltaik-Überdachungen auf gemeindlichen Kfz-Stellplätzen werden geprüft

Dass es auch anders geht, hatte der Gemeinderat kurz zuvor bei einem SPD-Antrag bewiesen: Die Fraktion der Genossen hatte angeregt, dass die Verwaltung prüfen solle, wie es denn mit Photovoltaik-Überdachungen auf gemeindlichen Kfz-Stellplätzen aussehe, wo das möglich sei und was das koste. Diesen – wohlgemerkt – Prüfauftrag ergänzte Bandle („ein schöner Antrag“) mit der Anregung, das auch für die Dächer kommunaler Gebäude und Spielplätze zu prüfen.

Der SPD-Antrag samt Bandles Ergänzung wurde einstimmig angenommen, nachdem die im Beschlussvorschlag genannten Kosten von 200 000 Euro dahingehend konkretisiert worden waren, dass diese Summe nicht für die Prüfung anfalle, sondern gegebenenfalls dann, wenn man Maßnahmen realisiere. Einig war man sich im Ratsgremium, dass man für die Prüfung die BürgerEnergieGenossenschaft (BEG) Freisinger Land ins Boot holt.