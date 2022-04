„Selbst eine solide Luftpumpe ist integriert“: Neue Fahrrad-Reparaturstation am Neufahrner Marktplatz

An der Station: Sepp Lettner (r.) pumpt Monika Kaspareks Rad auf (beobachtet von Rathauschef Franz Heilmeier). © Foto: Lehmann

Ab sofort können kleinere Pannen behoben werden: Die neue Radl-Reparaturstation am Neufahrner Marktplatz (Nähe Schachbrett) ist seit Kurzem in Betrieb.

Neufahrn - Aus der Theorie wurde Praxis: Das Projekt „Fahrrad-Reparaturstation“, das im Rahmen des Bürgerhaushalts 2021 von der Neufahrnerin Simone Rahideh eingereicht und nach Votum aus der Bevölkerung vom Gemeinderat auch durchgewunken worden ist, konnte inzwischen unter tatkräftiger Hilfe des Bauhofs umgesetzt werden.

Nicht nur für Zweiräder geeignet: Auch Kinderwägen und Rollstühle willkommen

Damit steht die Fahrrad-Reparatur-Station rechtzeitig zum Start der diesjährigen Radlsaison den Gemeindebürgern zur Verfügung. „Die Station ermöglicht alle wesentlichen Reparatur- und Servicetätigkeiten für Fahrräder aller Art“, erklärt Rathaus-Sprecherin Gabriele Ostertag-Hill. So seien an der Servicestation „alle sinnvollen Werkzeuge – vom Maulschlüssel bis hin zum Schraubenzieher – an Stahlseilen angebracht“, so dass kleinere Reparaturen kein größeres Problem darstellten. Ostertag-Hill: „Selbst eine solide Luftpumpe ist integriert.“ Eine Fahrradhalterung erleichtert die Reparaturarbeiten zusätzlich. Übrigens: Auch für Kinderwagen und Rollstühle kann das Angebot der Station genutzt werden.

500-Euro-Spende vom örtlichen ADFC

Die Fahrrad-Reparaturstation wurde zwar in erster Linie, aber nicht nur aus den Mitteln des Bürgerhaushalts finanziert. Die örtliche ADFC-Gruppe hat ihrerseits 500 Euro zu dem Projekt beigesteuert. Die Service-Station ist kostenlos benutzbar und rund um die Uhr zugänglich.

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Neufahrn den Bürgerhaushalt eingeführt. Mit diesem speziellen Etat (insgesamt 30 000 Euro) wurde Neufahrner Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit gegeben, aktiv bei der Planung öffentlicher Ausgaben mitzuwirken und Vorschläge einzubringen. Aus dieser Ideensammlung sollten dann konkrete Verbesserungen für die Gemeinde umgesetzt werden. Inzwischen hat der Neufahrner Gemeinderat entschieden, den Bürgerhaushalt zukünftig in zweijährigem Turnus mit größerem Etat abzuhalten. Der nächste Bürgerhaushalt steht im Jahr 2023 zur Verfügung.

