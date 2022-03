50 Jahre DAV: Im Jubiläumsjahr ist die Alpenverein-Ortsgruppe Eching-Neufahrn bestens aufgestellt

Von: Andreas Beschorner

Alle bleiben im Amt: (v. l.) Ludwig Huber ist wieder Kassier, Inge Riesbeck schreibt weiter die Protokolle, Gerti Höng wurde als Vorsitzende bestätigt und Manfred Kohl steht ihr weiterhin zur Seite. © Lehmann

Die Ortsgruppe Eching-Neufahrn des Deutschen Alpenvereins wird 50 - und ist gut durch die vergangenen beiden Corona-Jahre gekommen. Das zeigten nun die Wahlen.

Neufahrn - Auch wenn einige Touren und Wanderungen abgesagt werden und diverse Vorträge ausfallen mussten, ist die Stimmung bei den derzeit 316 Mitgliedern gut. So gut, dass man bei der Jahreshauptversammlung den Vorstand problem- und reibungslos in seinem Amt bestätigte und sich schon auf die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Ortsgruppe freut, die im Juli anstehen.

„Wir sind alle geimpft“ - fast keine Corona-Fälle im Verein

48 Mitglieder konnte Vorsitzende Gerti Höng im Gasthof Maisberger begrüßen, als sie die vergangenen zwei Jahre Revue passieren ließ: 2020 mussten zehn Touren, 2021 gar 13 Touren abgesagt werden, dennoch konnten 2020 27 und im vergangenen Jahr 24 Touren und Unternehmungen durchgeführt werden. Wichtig: Alle Touren waren gut besucht, war Höng stolz auf die aktiven Mitglieder der DAV-Ortsgruppe. Man habe sich währen der Pandemie sehr streng an die Corona-Regeln gehalten, betonte Höng, „wir sind alle geimpft“, weswegen es auch fast keine Corona-Fälle im Verein gegeben habe.

Finanziell, so wurde bei der Jahreshauptversammlung auch deutlich, geht es der Ortsgruppe sehr gut: „Wir sind sehr sparsam“, versicherte Höng gegenüber dem Freisinger Tagblatt.

Die Neuwahlen waren letztlich reine Formsache

Die Neuwahl des Vorstands brachte keine Überraschungen und war eher Formsache: 1. Vorsitzende bleibt Gerti Höng, ihr Stellvertreter heißt weiterhin Manfred Kohl, Schatzmeister ist wieder Ludwig Huber und zur Schriftführerin wurde abermals Inge Riesbeck gewählt.

Wichtig: Das Sommerprogramm der DAV-Ortsgruppe Neufahrn-Eching wird in diesen Tagen veröffentlicht, per Mail an die Mitglieder versendet und ist dann auch auf der Homepage des Vereins zu finden (www.alpenverein-muenchen-oberland.de/eching-neufahrn). Wie Höng betonte, seien die Angebote öfter so geplant, dass man nicht mit dem Wochenendverkehr in Richtung Süden im Stau stehe, sondern nach Norden fahre. Außerdem bietet die Ortsgruppe vier Touren an Wochentagen an.

Festabend und Bergmesse zum 50. Geburtstag

Und dann ist da ja heuer auch noch das 50-jährige Jubiläum der Ortsgruppe: Am 14. Juli lädt man um 19 Uhr zum Festabend in den Gasthof Maisberger ein, am Wochenende 23. und 24. Juli wird man auf die Haunleiten-Hütte fahren und dort am Sonntag eine Bergmesse feiern, die von Bürgermeister Franz Heilmeier – bekanntlich früher Pastoralreferent – gestaltet wird.