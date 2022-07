Renitenter Randalierer (25) in Neufahrn landet in der Arrestzelle

In Gewahrsam genommen werden musste der 25-Jährige von der Polizei. Er hatte nachts in Neufahrn randaliert.

Betrunkener tritt auf Bänke ein

Erst trat er auf Bänke ein, dann randalierte ein 25-Jähriger bei seiner Festnahme. Schließlich landete er in der Arrestzelle.

Neufahrn - Gefesselt werden musste am Freitag spät abends ein Randalierer in Neufahrn, der zuvor auf Bänke am Bahnhof eingetreten hatte. Ein besorgter Passant hatte die Polizei alarmiert. Der Mann (25) aus dem östlichen Landkreis hatte mehr als zwei Promille im Blut und war uneinsichtig, wie die Polizei berichtet, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Dabei zeigte er sich renitent so dass er schließlich gefesselt wurde. Dabei beleidigte die Beamten fortwährend bis zur Verbringung in die Zelle und gab Naziparolen von sich. Der 25-Jährige musste die Nacht hinter Gittern verbringen und hat sich jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung zu verantworten.

