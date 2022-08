Gelungene Fortsetzung: Lampionfest lockt 400 Neufahrner an

Ganz in Weiß ließen sich auch diese Herrschaften ihr Lampionfest-Menü munden. © Aigner

Romantische Stimmung am Marktplatz in Neufahrn: Das Kulturreferat der Gemeinde und die Gastronomen hatten zum neunten weißen Lampionfest eingeladen.

Neufahrn - Rund 400 Besucher strömten pünktlich um 18 Uhr in weißer Kleidung auf den liebevoll dekorierten Platz. Im östlichen Bereich konnten sich die Teilnehmer Biertischgarnituren ausleihen oder einfach die mitgebrachten Tische und Stühle aufstellen. Diese wurden von den Gästen flink mit weißer Tischwäsche, weißem Geschirr und Kandelabern eingedeckt. Manche Besucher hatten sogar ausgefallene und sehr hübsche Tischdekorationen gebastelt. Und so verwandelte sich der Marktplatz innerhalb weniger Minuten in ein Festbankett.

Andere Speisen wurden probiert und Rezepte ausgetauscht

Zusammen mit Verwandten, Freunden oder den eben erst kennengelernten Tischnachbarn verbrachten die Gäste stimmungsvolle Stunden in besonders malerischer Atmosphäre mit netten Gesprächen und einem gemeinsamen Abendessen. Da ging es auch recht locker zu: Die Besucher luden sich gegenseitig zum Probieren der mitgebrachten Speisen ein und so manches Rezept wurde ausgetauscht.

Die Livemusik von „Virtuose München“ trug ihren Teil zu einem zauberhaften Abend bei – und so mancher Teilnehmer schwang kurzerhand das Tanzbein. Sobald es dunkel wurde, tauchten die Lampions den Neufahrner Marktplatz in ein märchenhaftes Licht.

Sonja Aigner