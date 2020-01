Notarzteinsatz am Gleis: S1 Richtung Flughafen unterbrochen - Strecke gesperrt

Aufgrund eines Notarzteinsatzes bei Neufahrn ist derzeit die Strecke der S1 (S-Bahn München) teilweise gesperrt. Die Bahn arbeitet an einer Ersatzlösung.

Neufahrn - Wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen (7. Januar) mitteilt, ist die die Strecke der S-Bahn München zwischen Oberschleißheim und Neufahrn (bei Freising) aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis derzeit (Stand 6.40 Uhr) gesperrt.

Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Oberschleißheim und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Freising/Flughafen verkehren bis Neufahrn (bei Freising) und enden vorzeitig.

Wie die Bahn mitteilte, sei man bereits damit beschäftigt, einen Schienenersatzverkehr einzurichten. Fahrgäste von nach München Flughafen werden derweil gebeten, alternativ die Linie der S8, die ebenfalls bis zum Flughafen verkehrt, zu nutzen.

Zeitgleich Störung der S7 bei Icking - auch hier SEV möglich

Zudem ist derzeit aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche in Icking ist zwischen Icking und Wolfratshausen derzeit kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen der Linie S7 aus Richtung Innenstadt verkehren bis Icking und wenden vorzeitig. Auch hier wird zeitnah ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, so die Deutsche Bahn.

Immer wieder kommt es zu Störungen und Verzögerungen bei der Münchner S-Bahn. Vor Kurzem legte ein Luftballon weite Teile des Verkehr lahm. Viele erhoffen sich durch die zweite Stammstrecke Entlastung.Doch der Bau verzögert sich. Das hatte nun auch personelle Konsequenzen.