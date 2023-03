Auf der Zielgeraden: Im Juli sollen die Sanierungsarbeiten am Neufahrner Mesnerhaus abgeschlossen sein

Im Juli sollen die Bauzäune verschwunden sein. Dann wird das rundum sanierte Mesnerhaus in Neufahrn wieder eröffnet – und hoffentlich rege genutzt. © Fischer

Gut zehn Jahre ist man nun schon dabei, das Neufahrner Mesnerhaus zu sanieren und einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Im Sommer soll es endlich so weit sein.

Neufahrn - Die Freude über die Fertigstellung des Mesnerhauses ist groß. Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes ist bald abgeschlossen. Einer Eröffnung im Juli steht nach aktuellem Stand nichts mehr im Weg. Zu verdanken ist das in großem Maße dem Heimat- und Geschichtsverein, der sich vehement für den Erhalt und die Wiederherstellung eingesetzt hat. Nach langen Jahren der Planung, nach einem verheerendem Dachstuhlbrand und einer aufwendigen Sanierung ist man jetzt fast am Ziel.

Keine Konkurrenz für die örtliche Gastronomie

Ein bis zuletzt verhandeltes Nutzungskonzept sieht im Erdgeschoß Räume für die Heimatpflege und im Obergeschoß einen multifunktionalen Veranstaltungsraum mit Bewirtungsmöglichkeit vor. „Hier können Ausstellungen gezeigt, Vorträge gehalten oder Vereine wie der Künstlerkreis Farbklecks Kurse und Workshops abhalten“, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Auch Yoga-Kurse oder Rückengymnastik liegen im Bereich des Möglichen, genau so wie Kultur- und Bildungsveranstaltungen. Großveranstaltungen fallen allerdings flach in dem auf 50 Plätze beschränkten Saal im ersten Stock. Dasselbe gilt für private, gewerbliche und politische Nutzungen, die man allein schon deshalb ausschließt, weil der örtlichen Gastronomie keine Konkurrenz gemacht werden soll.

Nach einer eigens einberufenen Fraktionssprecher-Runde fand am Montag im Gemeinderat erneut eine rege Debatte statt. Ex-Kulturreferentin Christa Kürzinger (CSU) sprach sich vehement dagegen aus, dass etwa Bewegungskurse der Vhs im Mesnerhaus-Saal stattfinden. Grundsätzlich habe sie zwar nichts dagegen, erklärte Kürzinger, aber das bedeute dass man ständig die Stühle rauf und runter tragen müsse. „Das ist dem Haus nicht würdig, wir haben andere Stätten dafür“, urteilte sie.

Julia Mokry (Grüne) begrüßte die im Erdgeschoss vorgesehene Nutzung durch den Heimat- und Geschichtsverein ausdrücklich. Auch damit, dass nach zwei Jahren, wie von Bürgermeister Franz Heilmeier angekündigt, eine Überprüfung der Nutzungsmöglichkeiten stattfinden soll, war sie einverstanden. Beate Frommhold-Buhl (SPD) fand es gut, dass man sich intern auf eine Öffnung für die Vereine geeinigt hat. Auch Christopher Aichinger (FW) sprach sich für das Nutzungskonzept aus – „mit entsprechenden betriebswirtschaftlichen Ansätzen“, wie er betonte. Großen Wert legte er darauf, dass gegenüber zwölf Parkplätze entstehen.

Maximilian Heumann (SPD) fände es schön, wenn im Mesnerhaus auch Trauungen stattfinden könnten. Heilmeier antwortete: „Wir auch. Wir müssen aber darauf achten, dass es nicht förderschädlich ist.“ Thomas Seidenberger (FW) erinnerte am Ende daran, dass die Entscheidungen – bei allem Verständnis für die Arbeit der Fraktionssprecher – „immer noch im Gemeinderat getroffen werden“.

Kosten liegen aktuell knapp unter zwei Millionen Euro

Am Ende war der Weg für besagtes Nutzungskonzept frei. Eine Entscheidung, die Heilmeier als „wichtigen politischen Schritt“ bezeichnete. Von dem, was das Ganze kosten soll, war nicht die Rede. Im Mai vergangenen Jahres sprach Architekt Armin Peschmann von 1,85 Millionen Euro. Allerdings mit dem Hinweis darauf, dass die Baustoffpreise steigen, und die Firmen inzwischen mehr verlangen.

Alexander Fischer