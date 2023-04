Schafkopffreunde werden auf der Suche nach Gegnern in Neufahrn fündig

Teilen

Bargeld gab es für die drei Besten von Turnierchef Sepp Hundegger (2.v.r.) für Evy Dolp (Mitte), Johann Baier (rechts) und Turniersieger Martin Hillebrand aus Freising (links). Für die Platzierten gab es Sachpreise und Bier von der Schlossbrauerei Au und dem Festzeltbetrieb Widmann. © Oestereich

128 Freunde des gepflegten bayerischen Kartenspiels waren auf dem Neufahrner Volkfest angetreten, um ihren Meister zu ermitteln. Der heißt Martin Hillebrand und kommt aus Freising.

Neufahrn - Obwohl es das erste Schafkopfrennen nach langer Corona-Durststrecke war, kamen weniger Teilnehmer als erwartet: „Ein bisserl mehr hätten es schon sein dürfen. Aber das ist wohl den winterlichen Temperaturen geschuldet“, vermutete Turnierchef Sepp Hundegger. Tags zuvor hat er noch Steinwild an der Benediktenwand ausgewildert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nun freut er sich, dass er nach der langen Zwangspause wieder die beliebten Volksfest-Turniere organisieren kann. Auch für ihn war’s ein Wiedersehen mit vielen guten Bekannten. Man kennt sich, man duzt sich und teilt die Freude, endlich wieder zusammen am Tisch zu sitzen. Ganz besonders der neue Titelträger Martin Hillebrand, der sich mit großem Vorsprung (64 Punkte) den Sieg und 500 Preisgeld holte. Denn die Gelegenheiten sind rar geworden: „I dad am liebsten jeden Tag spuin. Aber es gibt keine Gegner mehr“, sagt der 78-Jährige.

Das Festzelt voller Kartler war am Samstag in Neufahrn. Die Gäste feierten nicht nur, dass endlich wieder ein Turnier stattfinden konnte, sondern auch das Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. © Oestereich

Was er damit meint, schickt er gleich hinterher: Jahrzehntelang hat ersich mit seinen Spezln im Grünen Hof in Freising mit Solo, Wenz und Sauspiel am liebsten die Zeit vertrieben. Doch die Runde ist in die Jahre gekommen, die Mitspieler gehen nicht mehr so gerne aus. „Und Junge kommen kaum mehr nach. Die spielen lieber am Computer.“

Darum nutzt Hildebrand jede Gelegenheit, bei Schafkopfrennen in der Region anzutreten. Genauso wie die Drittplatzierte Evy Dolp aus Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck), die mit 51 Punkten und zehn Soli knapp hinter Johann Baier aus St. Wolfgang (52 Punkte, Landkreis Erding) auf Platz 3 landete: „Ich kartel drei bis vier Mal die Woche und bin bei jedem Turnier von Sepp Hundegger dabei“, sagt sie freudestrahlend. Sie stand schon oft auf dem Stockerl und tourt von Turnier zu Turnier. Wie Dolp haben etliche Teilnehmer eine weite Anreise aus Aichach, Schwabhausen oder auch Geretsried auf sich genommen.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.