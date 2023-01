Schaufenster und Terrasse im Visier: Rowdys sorgen für Sachschäden in Neufahrn

Teilen

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Zwei Fälle der Sachbeschädigung in Neufahrn beschäftigen die Polizei. © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit Vandalen haben es derzeit die Beamten der PI Neufahrn zu tun. Sie müssen zwei Fälle von Sachbeschädigung aufklären.

Neufahrn - Wie es im Pressebericht heißt, meldete die Besitzerin einer Buchhandlung am Neufahrner Marktplatz eine beschädigte Schaufensterscheibe ihres Ladens. PI-Chef Michael Ertl: „Die Scheibe war nicht gesprungen, es fanden sich aber mehrere Abplatzungen und schwarzer Schmutz an der Scheibe, sodass möglicherweise Feuerwerkskörper dagegen geworfen wurden.“ Der Schaden wurde auf rund 100 Euro taxiert. Der Tatzeitraum umfasse das Wochenende.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im zweiten Fall wurde laut PI-Chef Ertl „im Zeitraum zwischen 31. Dezember und 2. Januar“ von einem bislang unbekannten Täter die Glasplatte eines Terrassentischs eines Hauses am Blütenweg 16 in Neufahrn zerstört. Die unbekannten Täter hatten sie mit einem Stein eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet in beiden Fällen die Polizeiinspektion Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00.

ft