Seelsorge-Team für St. Franziskus Neufahrn steht – nur der Pfarrer fehlt noch

Teilen

So sieht das Pfarrei-Team in Neufahrn aktuell aus: (v. l.) Christina Brandl-Bommer, Pater Benoy Parakkada, Dekan Thomas Gruber, Benediktiner-Pater Cyprian Krause, Ingeborg Heidler und Gemeindereferent Anton Huber. © Pfarrei St. Franziskus

In der katholischen Pfarrei Sankt Franziskus in Neufahrn gibt es Veränderungen. Jetzt stellte sich das aktuelle Seelsorge-Team vor.

Neufahrn -Alles auf Anfang heißt es nach dem überraschenden Tod von Pfarrer Peter Lederer (wir berichteten) nun in der katholischen Pfarrei Sankt Franziskus in Neufahrn. Kürzlich stellte sich das aktuelle Seelsorge-Team beim Pfarrgottesdienst vor –und danach dem Fotografen.

Neben der langjährigen Pastoralreferentin Christina Brandl-Bommer wird, wie die Pfarrei mitteilte, der Schönstatt-Priester Pater Benoy Parakkada aus Indien künftig als Kaplan in Neufahrn und in Eching wirken. Als Pfarradministrator trägt Dekan Thomas Gruber aus Hallbergmoos in den nächsten Monaten die Verantwortung für die Pfarrei.

Benediktiner-Pater Cyprian Krause geht nach Rom

Abschied nehmen heißt es demnächst dagegen vom Benediktiner-Pater Cyprian Krause, der seit November in Neufahrn und Mintraching bei vielen Gottesdiensten ausgeholfen hat. Er geht an die Benediktiner-Hochschule Sankt Anselmo nach Rom.

Seit 1. September fungiert Ingeborg Heidler aus Eching als Verwaltungsleiterin für die Pfarreien Eching und Neufahrn. Sie entlastet damit einen künftigen Pfarrer von Verwaltungsaufgaben. Für die Firmvorbereitung kommt bis auf Weiteres der Hallbergmooser Gemeindereferent Anton Huber nach Neufahrn. Um die Jugendarbeit kümmert sich Pastoralassistent (in Ausbildung) Christopher Slotta. Er fehlte bei dem Termin krankheitsbedingt, wird sich bei Predigten, in der Schule und anderen Gelegenheiten aber noch vorstellen.

Warten müssen die Katholiken Neufahrns und Echings noch einige Zeit auf einen neuen leitenden Pfarrer für die Seelsorge in beiden Pfarreien. Die Stelle wurde vom Ordinariat ausgeschrieben.