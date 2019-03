Seltsame Nebengeräusche

So viele Veranstaltungen wie noch nie, aber finanziell ein Jahr, wie es der Kassenprüfer „so schlimm noch nie erlebt“ habe. Daran lag es aber nicht, dass die Jahreshauptversammlung der CSU Neufahrn am Donnerstag fast drei Stunden dauerte.

Neufahrn – Es war ein Abend mit manch seltsamen Nebengeräuschen. So wurde der Vorstand der Neufahrner CSU am Donnerstag im Hotel Gumberger selbstverständlich entlastet. Doch es gab eine Gegenstimme. Schon das ist unüblich. Dass diese Stimme dann auch noch von einem Mitglied des Vorstands selbst kommt, in diesem Fall von Schriftführerin Sonja Aigner, sorgte für Stirnrunzeln nicht nur bei Vorsitzendem Hans Mayer: „Ich kann mir das auch nicht erklären“, so Mayer zum FT.

Dass im Neufahrner CSU-Ortsverband nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen herrschen, konnte man auch an den Abstimmungsergebnissen bei den Neuwahlen ablesen: Von 96 Mitgliedern waren immerhin 30 erschienen, von denen 26 für Hans Mayer als 1. Vorsitzendem votierten. Die drei Stellvertreter heißen Ozan Iyibas (26 Stimmen), Christian Nadler (28) und Christa Kürzinger. Die erhielt 23 Stimmen und musste angesichts dieses Ergebnisses mit sich „kämpfen“, ob sie die Wahl überhaupt annehmen solle. Schatzmeister bleibt Franz Langwieser (27 Stimmen). Und auch die Schriftführerin hatte sich wieder zur Wahl gestellt: Sonja Aigner fuhr mit 29 Stimmen das beste Ergebnis ein. Außerdem wurden neun Beisitzer gekürt: Winfried Bischler, Sabrina Bock, Horst David, Roman Petersen, Silke Rößler, Klaus Schmelz, Christine Schafstadler, Tim Suplika und Martha Vetter.

Begonnen hatte der Abend mit dem Europakandidaten aus dem Landkreis, Benedikt Flexeder: Der versicherte den CSU-Mitgliedern, dass es „eine absolute Katastrophe“ für Europa wäre, wenn Nationalisten, Populisten und Extremisten im EU-Parlament die Mehrheit hätten. Die CSU grenze sich da ganz klar von der AfD, aber auch von den Sozialisten und den Grünen ab. „Die CSU ist und bleibt die einzige Volkspartei.“

In seinem Rückblick auf 2018 erinnerte Mayer daran, dass man neben dem Landtagswahlkampf auch zwölf Veranstaltungen durchgeführt habe – so viele wie noch nie: Neben zwei Bürgerstammtischen (beispielsweise zum Thema Alte Halle) sei das besonders der Wirtschaftsempfang am 19. Juni mit der damaligen bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner gewesen. Den werde man auch heuer organisieren, so Mayer – und zwar am 9. Juli mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Staatsminister Florian Herrmann.

Jener Wirtschaftsempfang mit Aigner war es auch, der die Zahlen aus der Kasse nicht gerade positiv erscheinen ließ: Langwieser musste bei Einnahmen von 9650 Euro gleichzeitig Ausgaben von 11 910 Euro und damit ein Minus von 2260 Euro verkünden. Allein der Wirtschaftsempfang habe 3400 Euro gekostet, wovon freilich der Kreisverband die Hälfte übernommen habe. Nachfragen gab es zu den Abgaben der Mandatsträger. Gemeinderat Gerhard Michels betonte allerdings, dass die Mandatsträger laut Satzung 70 Euro pro Jahr an den OV abführen müssten, sich aber auf 200 Euro geeinigt hätten. Und 2. Bürgermeister Hans Mayer zahle sogar 400 Euro.

Kassenprüfer Lothar Lenzing sprach von „miserablen Zahlen“ – „so schlimm, wie ich es noch nie erlebt habe“. Nun müsse man sparen, sich genau überlegen, für was man das Geld ausgebe. Applaus von den Mitgliedern. Rund 6300 Euro hat der CSU-Ortsverband derzeit auf dem Konto.

Rund eine Stunde dauerten die Berichte der Mandatsträger – allen voran von Fraktionssprecher Burghard Rübenthal: Der erinnerte an all die Beschlüsse und Entscheidungen im Gemeinderat, bei denen die CSU dagegen gestimmt oder durch ihre Anregungen wesentliche Verbesserungen erreicht habe. Das, so Rübenthal, sei eben „bürgernahe Politik“, sach- und ergebnisorentiert. Rübenthal, der das bis 2022 geplante Investitionsvolumen von 55 Millionen Euro verteidigte, bekam viel Zuspruch: „Jawohl!“, war immer wieder zu hören, aber auch „Burghard for President!“ und „Rübenthal for Bürgermeister!“

Kürzer fiel der Bericht von Kulturreferentin Christa Kürzinger zu den Veranstaltungen 2019 aus.

Während dann die einzelnen Wahlgänge ausgezählt wurden, sprach nicht nur Bezirksrat Simon Schindlmayr zu den Neufahrner Christsozialen, sondern auch Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer: Der griff die Kritik der SPD am Startbahn-Moratorium auf und erinnerte daran, dass man im Bundestag einen Antrag der FDP, die Startbahn sofort zu bauen, einstimmig mit den Stimmen der CDU, CSU, SPD, Linken und Grünen abgelehnt habe. Nicht zuletzt sei er es gewesen, der für dieses Nein Mehrheiten gesammelt habe. Man halte sich an das Moratorium.