„Win-Win-Win-Situation“: Landkreis, Gemeinde Neufahrn und Caritas machen beim Seniorenbüro gemeinsame Sache

Durchschnitten das Band: (v. l.) Helmut Petz, Kaplan Pater Binoy Parakkada, Pfarrerin Karin Jordak, Maja Tamcke und Franz Heilmeier. © Fischer

Für Seniorinnen und Senioren gibt es in Neufahrn nun ein neues niederschwelliges Angebot. Dahinter steckt eine besondere Dreier-Konstellation.

Neufahrn - Zusammen mit dem Landkreis und der Caritas hat die Gemeinde jetzt für einen Dreiklang in Sachen Seniorenberatung und weiterführende Unterstützung gesorgt. In einem fest eingerichteten Seniorenbüro im Erdgeschoss am Bahndamm 11 ziehen auch der Pflegestützpunkt des Landkreises Freising und die Caritas mit einer Beratungsstelle ein. Ein großer Gewinn für alle in und um Neufahrn, wie die Verantwortlichen am Freitag bei einem Festakt anlässlich der Eröffnung deutlich machten.

Gute Erfahrungen mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises gemacht

Landrat Helmut sagte im Beisein der Seniorenbeauftragten der Gemeinden Neufahrn und Hallbergmoos sowie Sozialpolitikern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der neuen Einrichtung: „Ich bin froh, dass wir teilnehmen dürfen an diesem Gemeinschaftsprojekt.“ Den Pflegestützpunkt des Landkreises gebe es schon seit Jahren und man habe gute Erfahrungen damit gemacht. Das Angebot entsprechend auszuweiten, stellte Petz als logische Konsequenz dessen dar, dass unsere Gesellschaft immer älter werde. In 20 Jahren werde der Anteil der Senioren 40 statt aktuell 25 Prozent betragen. Die gemeinsam geschaffene neue Einrichtung biete für die Beteiligten sowohl aus „inhaltlicher wie in finanzieller und sachlicher Hinsicht verschiedene Vorteile“.

Von Psychosozialer Beratung über Demenz und Teilhabe bis zu Rente und Sozialem

Bürgermeister Franz Heilmeier äußerte sich in seiner Festrede in die gleiche Richtung. Er sprach in Anbetracht der Dreierkonstellation von einer „Win-Win-Win-Situation“. Zu den Aufgabenfeldern, denen man sich im neuen Seniorenbüro widmen werde, zählt er Psychosoziale Beratung, Demenz und Teilhabe sowie Rente und Soziales auf. Insgesamt stelle das neue Angebot eine Ausweitung des gesamten Sozialen Netzes dar. Mit der neuen Einrichtung könne das bisher von Seniorenberater Peter Ketzer-Yilmas unterbreitete Angebot entsprechend ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Caritas-Vertreterin Maja Tamcke hielt sich kurz:. „Ich darf zwei Tage die Woche miteinziehen“, sagte sie lapidar und verwies auf die ausliegenden Flyer sowie darauf, dass man „gerne anrufen“ und einen Termin mit ihr vereinbaren könne.

Das gilt sicher auch für die „Zweigstelle“, die der Landkreis künftig im Neufahrner Seniorenbüro unterhält. Koordinator des Pflegestützpunktes ist Daniel Schiller-Schützsack: „Wir sind hier jeden Montag von 14 bis 16 Uhr erreichbar“, ab nächstem Montag, verriet er dem FT.

Gut zu wissen

Die Öffnungszeiten vom Seniorenbüro sind Montag, 8 bis 12 Uhr, und Dienstag, 14 bis 16 Uhr. Oder nach tel. Vereinbarung.

Alexander Fischer