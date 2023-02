Showtanzgruppen-Treffen bei der Heidechia Neufahrn-Eching: Acht Stunden Gaudi mit 16 Garden

Beste Unterhaltung bekamen die rund 200 Gäste in der Aula des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums in Neufahrn geboten. © Fischer

Es war ein Gardetreffen der Superlative: Auf Einladung der Heidechia Neufahrn/Eching gaben sich am Rosenmontag im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium 16 Garden ein Stelldichein.

Neufahrn - Ganze Trosse von Showtanzgruppen, Menschen in Trainingsanzügen und Glitzerklamotten liefen ein, machten sich für ihren Auftritt bereit und gaben ihr Bestes – darunter auch die beiden Garden der Gastgeber. Die Heidechia schickte etwa ihre Nachwuchsgarde „X-Quiteens“ mit ihrem Programm „Freaking Out“ ins Rennen. Danach war die Erwachsenen-Garde mit „The Greatest Show“ an der Reihe.

In den Garderoben herrschte Hochbetrieb. Es galt, Hunderte von Aktiven durchzuschleusen – eine logistische Meisterleistung für das Orga-Team der Heidechia. Auftrittsmanager Sebastian Manhart war ständig vor und hinter den Kulissen unterwegs. „Ich habe ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen von den Shows“, sagte Manhart im Anschluss.

Spektakuläre Showeinlagen präsentierten die einzelnen Tänzerinnen und Tänzer – hier die Garde aus Oberschleißheim. FotoS: Fischer © Fischer

Ganz anders als die gut 200 Besucherinnen und Besucher in der Aula des Gymnasiums: Die gerieten ob der spektakulären Garde-Aufritte völlig aus dem Häuschen. Etwa bei der Showtanzgruppe der Narrhalla Oberschleißheim. Zu straffen Technobeats legte die Oberschleißheimer Garde nicht nur eine kesse Sohle aufs Parkett, sondern wartete auch mit atemberaubenden Hebefiguren auf. Das nötigte auch den schon in den Startlöchern stehenden Garden, die als nächste an der Reihe waren, Respekt ab. Es kam Jubel auf. Unter tosendem Beifall trat die Showtanzgruppe aus Oberschleißheim ab, machte Platz für die nächste Narrhalla, für die nächsten Showeinlagen. Das ging fast acht Stunden so.

Es hätte gut und gerne auch noch länger sein können, allerdings fiel einer der absoluten Höhepunkte am Ende aus: Die Echinger Burschengarde konnte sehr zum Leidwesen der Veranstalter nicht auftreten. Der Grund waren vier Corona-Fälle, wie Manhart bedauerte. Da war es wieder, das Schreckensgespenst, das den Fasching zwei Jahre lang lahmgelegt hatte. Der Stimmung am OMG tat das an diesem Rosenmontag aber zum Glück keinen Abbruch.

Alexander Fischer

