„Tag und Nacht im Helfermodus“: SPD Neufahrn verleiht Solidaritätspreis an Elena Karafillis und Oksana Elbe

Teilen

Ausgezeichnet: (v. l.) Neufahrns SPD-Chef Maximilian Heumann, Preisträgerin Oksana Elbe und Sozialreferentin Beate Frommhold-Buhl. © SPD Neufahrn

Bei den SPD-Neujahrsempfängen in Neufahrn und Hallbergmoos war nicht nur die Landtagswahl ein Thema. Auch ein besonderer Preis wurde verliehen.

Neufahrn - „Mit der Ehrung will die SPD Personen und Gruppen auszeichnen, die sich in besonderem Maße um den Zusammenhalt in unserer Kommune verdient gemacht haben“, erläuterte Neufahrns SPD-Vorsitzender Maximilian Heumann den Solidaritätspreis. Die Preisträgerinnen Elena Karafillis und Oksana Elbe, so heißt es in der Begründung, hätten sich „mit Herzblut und riesigem Engagement für ihre ukrainischen Landsleute eingesetzt“.

Aus 30 wurden 60 und irgendwann dann 130 Geflüchtete

Als im Februar 2022 „dieser entsetzliche und unmenschliche Krieg Russlands gegen die Ukraine“ begann, so Beate Frommhold-Buhl, „kamen 30, dann 60, und irgendwann 130 Geflüchtete nach Neufahrn. Hauptsächlich Frauen mit Kindern.“ Die meisten kamen bei privaten Gastgebern unter. „Elena und Oksana wurden regelrecht über Nacht zur zentralen Anlaufstelle für die Ukrainerinnen, aber auch für die Gastgeber und für mich“, so die Leiterin der Flüchtlingshelferkreise und Sozialreferentin der Kommune weiter.

Elena Karafillis (52) stammt aus Tscherkassy und wohnt seit 1996 in Deutschland, betreibt mit ihrem Mann die „Sofa Bar“. Oksana Elbe (58) ist in München geboren, ihre Wurzeln liegen in Ternopil (Westukraine). Sie arbeitet als Bilanzbuchhalterin beim Evangelischen Presseverband.

Auch Elena Karfillis wurde von den Neufahrner Sozialdemokraten geehrt. © SPD Neufahrn

In ihrer Rede äußerte Frommhold-Buhl „unendliche Dankbarkeit“ gegenüber dem Engagement der beiden Frauen und hob hervor, dass Karafillis und Elbe seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine „Tag und Nacht im Helfermodus“ seien und unschätzbare Hilfe auch für den örtlichen Flüchtlingshelferkreis leisteten. „Wir Helfer und Helferinnen hätten das nicht hinbekommen, was Ihr geleistet habt. Ich bin unendlich dankbar, dass es Euch gibt. Unsere Ehrung soll ein Dankeschön sein. Und sie soll zeigen, dass Euer Einsatz keine Selbstverständlichkeit ist.“

Auch Alina Graf, SPD-Direktkandidatin für die Landtagswahl, stellte sich vor

In Neufahrn und Hallbergmoos stellte sich die SPD-Direktkandidatin für die Landtagswahl vor: Alina Graf (31), Naturwissenschaftlerin aus Neufahrn, sprach über ihre Ziele und Schwerpunkte. Sie wolle im „sozialdemokratischen Jahrzehnt“ Versäumnisse der CSU in Bayern ausmerzen, etwa bei der Erzeugung erneuerbarer Energien, wo der Freistaat Schlusslicht sei. Dies unterstrich auch MdB Andreas Mehltretter: Bayern habe unter Seehofer und Söder Ausbau und Sicherung der Energieversorgung verpasst. Wichtige Industrien drohten auf „günstigere“ Standorte auszuweichen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Graf unterstrich ferner, dass man der rasanten Entwicklung des Mietniveaus entgegenwirken und auf mehr Mobilitätsangebote setzen müsse. In diesen Bereichen ist die Gemeinde Hallbergmoos gerade aktiv: Fraktionssprecher Stefan Kronner berichtete, dass die Kommune im Frühjahr eine Bedarfserhebung für ein Carsharing-Projekt starte und die Vorbereitungen für eine E-Bike-Leihstation laufen. Der Kommunale Wohnungsbau in der Predazzoallee werde weiterentwickelt und, so Kronner, „hoffentlich auch das Mehrgenerationenwohnen“ bald wieder aufgenommen.

Beim Hallbergmooser Neujahrsempfang: (v. l.) Max Kreilinger (Ortsvorsitzender), MdB Andreas Mehltretter, Alina Graf (SPD-LT-Kandidatin), Christiane Oldenburg-Balden (Gemeinderätin) und Stefan Kronner (SPD-Fraktionschef). © Oestereich

Stolz ist man bei den Genossen darauf, dass der Badeweiher, die Ausweisung von Seniorenparkplätzen und die Pumptrack-Anlage im Sportpark auf der Agenda der Kommune stehen.

Eva Oestereich