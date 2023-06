Im September ist es soweit: Vierte Großtagespflege in Neufahrn wird eröffnet

Teilen

Die Neufahrner Nachbarschaftshilfe wird im Herbst die vierte Großtagespflege in der Gemeinde eröffnen. © DPA

Berufstätige Eltern dürfen sich freuen: Neufahrn bekommt eine vierte Großtagespflege. Diese wird im September am Lohweg eröffnet.

Neufahrn - „Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es für Kleinkinder enorm wichtig, soziale Kontakte zu anderen Kindern im Rahmen der von uns angebotenen Betreuungsangebote wahrnehmen zu können“, schreibt die Nachbarschaftshilfe Neufahrn. Und wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten seien viele Eltern auf ihre Berufstätigkeit angewiesen – weshalb die NBH wiederum „viele Anmeldungen im Tagesmütterprojekt Neufahrn“ entgegennehme. So verwundert es also nicht, dass ab September 2023 im Lohweg 25 bereits die vierte Großtagespflegestelle in Neufahrn eröffnet wird.

Aufgrund der „Experimentierklausel“ können auch mal bis zu zehn Kinder betreut werden

Sabine Neubert und Liliana Todor gründen die Großtagespflege „Lohspatzerl“ und betreuen dort acht Tageskinder. Dass ist im Normalfall die maximale Anzahl von Mädchen und Buben, um die sich in einer Großtagespflege zwei oder drei qualifizierte Kindertagespflegepersonen kümmern. Es gibt allerdings eine Ausnahme: „Im Rahmen der Experimentierklausel des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales können es derzeit auch zehn Kinder sein“, heißt es in der Pressemitteilung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für die neue Großtagespflege werden übrigens noch Spielsachen, Kücheneinrichtungsgegenstände, ein Teppich und Krippenwägen gebraucht. Der Kinderpark wird in den Mehrzweckraum des Lohwegs 25, Erdgeschoß, umziehen und benötigt unter anderem einen neuen Gruppentisch nebst Stühlen. Interessierte Sponsoren melden sich unter Tel. (0 81 65) 39 36 oder info@nbh-neufahrn.de.

ft