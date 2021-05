Sportlich wichtig, rechtlich knifflig - die neue Halle des FC Mintraching

Landratsamt soll Hallenpläne jetzt „möglichst wohlwollend“ prüfen

Die Mintrachinger Sporthalle platzt aus allen Nähten. Jetzt liegen Pläne für eine neue Halle vor. Einzig die Maße der Halle sind recht unüblich.

Neufahrn/Mintraching - Schon seit einiger Zeit stellt der FC Mintraching Überlegungen an, eine neue, größere Sporthalle zu errichten. Nachdem ein Neubau an der Nordseite des Vereinsheims und der alten Turnhalle nicht möglich ist (das hat mit den Abstandsflächen nicht geklappt), hat man jetzt Pläne vorgelegt, um im Süden zu den Sportplätzen hin eine neue Halle zu errichten. Der Neufahrner Bauausschuss hat am Montag einem entsprechenden Vorbescheidsantrag zugestimmt. Jetzt ist das Landratsamt am Zug.

Halle des FC Mintraching für den Sportbetrieb längst zu klein geworden

Lediglich eine Fläche von neun auf 16 Meter weist die bestehende Sporthalle auf, ist für den allgemeinen Sportbetrieb des FC Mintraching längst zu klein geworden. Das Problem, vor dem man bei einem Neubau der Sporthalle stehe, beschrieb Bauamtsleiter Michael Schöfer so: Da es für dieses Areal keinen Bebauungsplan gebe, besäßen die derzeitigen Gebäude zwar Bestandsschutz. Es sei aber schwer, „eine rechtliche Grundlage für eine Erweiterung zu finden“, schließlich liege das Gelände im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet Isartal.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde spreche nicht gegen das Vorhaben, so Schöfer, sei das Areal doch als „Sportplatz-Fläche“ ausgewiesen. Freilich: Einige Bäume müssten für das Vorhaben gefällt werden. Die Sache sei also rechtlich nicht einfach. Deshalb habe man sich für folgendes Vorgehen entschieden: Der FC Mintraching stelle einen Vorbescheidsantrag, der Bauausschuss stimme zu, das Landratsamt werde die Sache dann hoffentlich „möglichst wohlwollend prüfen“ und eine rechtlich verbindliche Aussage tätigen.

Bauausschuss sagt Ja zur neuen Halle des FC Mintraching

Der FC Mintraching und der Bauausschuss haben also ihre Hausaufgaben gemacht, indem der Bauausschuss am Montag dem Vorbescheidsantrag mit 11:0 Stimmen grünes Licht erteilte. Christian Meidinger (Grüne) sagte, es wäre „super“, wenn der FC Mintraching dieses Projekt umsetzen könne, denn die derzeitige Halle, die auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt werde, „platzt aus allen Nähten“.

Sein Fraktionskollege Frank Bandle merkte an, dass die im Vorbescheidsantrag für die Halle genannten Maße ziemlich unüblich seien und sowohl für eine Einfach- oder Zweifach- als auch für eine Dreifach-Turnhalle „außerhalb der Norm“ lägen. Um Spielfelder für Basketball oder Handball unterzubringen, gebe es bestimmte Maße, die er bei dem Vorhaben des FC Mintraching nicht erkennen könne. Sollte es eine reine Gymnastikhalle werden, sei das freilich nachvollziehbar. 30,6 Meter lang und 12,2 Meter breit soll die Halle nach den Vorstellungen des FC Mintraching werden, hinzu kämen ein Geräteraum mit der Grundfläche von vier mal 8,6 Meter und eine Toilettenanlage mit den Maßen 8,1 mal 5,7 Meter.

