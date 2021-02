Stabwechsel in Neufahrn: Dr. Thomas Langner übernimmt HNO-Praxis

Dr. Ulrich Straßen geht in den Ruhestand

Wachablösung in der Hals-Nasen-Ohren-Arztpraxis von Dr. Thomas Langer in Neufahrn: Langner verabschiedet sich in den Ruhestand. Ab 1. April übernimmt Dr. Ulrich Straßen den Praxisbetrieb an der Bahnhofstraße.