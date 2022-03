Komplizierte Abstimmung im Rat: Dritte Neufahrner Grundschule soll südlich der Mittelschule gebaut werden

Von: Andreas Beschorner

Auf diesem Grundstück südlich der Mittelschule ist die dritte Neufahrner Grundschule geplant. © Beschorner

Jede der drei Varianten hatte ihre Befürworter. Am Ende entschied Neufahrns Gemeinderat aber, dass die neue Grundschule südlich der Mittelschule errichtet wird.

Neufahrn - Mitte 2021 wurde durch ein Gutachten der CIMA der Bedarf für eine dritte dreizügige Grundschule in Neufahrn festgestellt. Die Folge: Die Verwaltung wurde beauftragt, drei Areale als mögliche Standorte für die dritte Schule zu untersuchen. Am Montag präsentierte man nun den Favoriten – und der Gemeinderat spielte mit: Südlich der Mittelschule soll die Grundschule errichtet werden.

Kosten, Verwertungsmöglichkeit, Verfügbarkeit und Eignung des Grundstücks – diese und weitere Kriterien sollten in einer Bewertungs- und Auswahlmatrix geprüft und auf folgende drei Grundstücke angewendet werden: 1. das Areal südlich der Mittelschule, 2. der jetzige Parkplatz am Galgenbachweg und 3. das Grundstück Neufahrn Süd-West. Die Empfehlung der Verwaltung war klar: Der Standort südlich der Mittelschule sei der geeignetste. Grund: Es gebe Synergieeffekte zu Einrichtungen in der Umgebung, die Käthe-Winkelmann-Turnhalle könne auf kurzem Weg genutzt werden, Freiflächengestaltungs- und Erweiterungsmöglichkeiten seien am besten gegeben. Zudem gebe es Signale für die Mitwirkung der Grundstückseigentümerinnen, so dass eine zügige Sicherung erwartet wird.

Als zweitbeste Alternative wurde von der Verwaltung der Standort am Galgenbachweg bewertet. Er biete ebenfalls einige Synergieeffekte, Schwächen seien aber die beengten Verkehrs- und Platzverhältnisse, Parkplätze wären zu beseitigen und dann wieder neu zu erstellen.

Für die Verwaltung ist klar: Keine Empfehlung für den Standort Süd-West

Der Standort Neufahrn Süd-West schließlich sei weniger zu empfehlen („mit deutlichem Abstand die unwirtschaftlichste Möglichkeit“). Da es sich um eine sehr attraktive Wohngegend handelt, ließen die möglichen Flächenerlöse für die Gemeinde Einnahmen im deutlichen zweistelligen Millionen-Bereich erwarten. Zusätzlich sei hier auch der Bau einer Turnhalle erforderlich. Fraktionen und Räte sahen das aber teilweise ganz anders: Auf Verwaltungslinie lagen SPD und Grüne, außerdem Christian Buschendorf (BfN). Maximilian Heumann (SPD) und Julia Mokry (Grüne) unterstützten die Argumente der Verwaltung, die das Grundstück südlich der Mittelschule favorisierten. Die CSU war wegen der Gewichtung der Argumente allerdings „erstaunt“, sprach sich für das Terrain im Neufahrner Süd-Westen aus. Denn, so Burghard Rübenthal: Synergieeffekte dürften bei so einer Entscheidung nicht ausschlaggebend sein, vielmehr müsse es um eine gerechte Verteilung solcher Einrichtungen im Gemeindegebiet gehen – so wie bei Kitas ja auch. Und unter diesem Gesichtspunkt sei Neufahrn Süd-West „unschlagbar“.

Nein, so Thomas Seidenberger und die FW: Alle drei Standorte hätten ihre Vorteile, die Mehrheit seiner Fraktion sehe aber den derzeitigen Parkplatz am Galgenbachweg als idealen Standort für die Grundschule drei. Das Areal südlich der Mittelschule müsse man erst noch erwerben, die Versiegelung dieses Grundstücks sollte vermieden werden.

Eine komplizierte, aber mit den Fraktionsspitzen abgesprochene Abstimmung

Das Prozedere, wie man nun unter drei Alternativen zu einem Gemeinderatsvotum komme, war schwierig und zuvor mit den Fraktionssprechern abgestimmt worden, so Bürgermeister Franz Heilmeier: Ein Meinungsbild ergab, dass zwölf Räte den Platz südlich der Mittelschule favorisieren. Jeweils sechs würden die anderen beiden Standorte auf Platz eins setzen, wobei die „Stichwahl“ für Süd-West 13 und für den Galgenbachweg elf Stimmen ergab. Daran orientierte sich die Abstimmung: Zunächst wurde der Galgenbachweg als beste Alternative vorgeschlagen – mit dem Ziel, ihn auszuscheiden. Das klappte, denn nur fünf Räte votierten dafür. Danach standen die anderen beiden Alternativen zur Auswahl, um den endgültig zu bevorzugenden Standort zu bestimmen: Dabei bekam das Grundstück südlich der Mittelschule 18 Stimmen und stand somit auf Platz eins. Danach wurde von Heilmeier das Areal Süd-West für Platz zwei zur Abstimmung gestellt, erhielt aber nur zwölf Stimmen, galt somit als abgelehnt, was den Standort Galgenbachweg auf Platz zwei hievte. So waren am Ende alle Podestplätze verteilt.