Tarifstreik im öffentlichen Dienst: Bürgermeister im Kreis Freising befinden sich in einem Dilemma

Von: Manuel Eser

Die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind vorerst gescheitert - aber nicht beendet. © Lehmann

Eine Schlichtung soll die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst richten. Die Bürgermeister befinden sich zwischen den Fronten, erklärt Neufahrns Rathauschef Franz Heilmeier.

Neufahrn – Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind vorerst gescheitert. Nun soll es eine Schlichtung richten. Zwischen den Fronten befinden sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises Freising. Oberhaupt der zweitgrößten Kommune im Landkreis und zugleich 2. Vorsitzender der Kreisgruppe des Gemeindetags ist Franz Heilmeier (Grüne). Im FT-Interview erklärt er, wie er die aktuelle Lage bewertet, und in welchem Dilemma die Rathauschefs derzeit stecken.

Herr Heilmeier, haben Sie damit gerechnet, dass die aktuellen Tarifverhandlungen zu einem derart verbissenen Tauziehen werden?

Ich habe damit gerechnet, dass die Verhandlungen schwieriger werden, als dies bei den vergangenen Runden der Fall war. Das war absehbar, weil die Positionen dieses Mal weiter auseinander gelegen sind als in der jüngeren Vergangenheit.

Verständnis für den Streik im Öffentlichen Dienst hat Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier. Er muss aber künftig höhere Personalkosten schultern. © Archiv: leh

Für welche Seite schlägt denn Ihr Herz?

Wie sagt man so schön: Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Einerseits ist es so, dass Personalkosten einen großen Posten des Verwaltungshaushalts darstellen. Hier haben wir eine zunehmend angespannte finanzielle Situation, was Einnahmen und Ausgaben angeht. Denn wir müssen als Gemeinde ja nicht nur die Kosten für das Personal im Neufahrner Rathaus tragen, sondern über die Kreisumlage auch die Personalkosten fürs Freisinger Landratsamt. Insofern kommen mit den zu erwartenden Lohnerhöhungen schmerzliche Preiserhöhungen auf die Haushalte der Gemeinden zu, und das wird die finanzielle Situation der Kommunen verschärfen.

Und Ihr anderes Herz?

Das schlägt für die Streikenden. Das Leben in unserer Region ist teuer, und es ist durch die gestiegenen Kosten im Zuge des Überfalls Russlands auf die Ukraine noch viel teurer geworden. Hinzu kommt, dass die Arbeit im öffentlichen Dienst durch neue Vorschriften immer anspruchsvoller wird. Insofern schlägt dieses Herz sogar einen Ticken stärker.

Darüber hinaus benötigen Sie in Zeiten des Fachkräftemangels finanzielle Anreize, um beim Recruiting gegen die Konkurrenz aus der Privatwirtschaft überhaupt eine Chance zu haben. Da hilft eine Lohnsteigerung für die Menschen im öffentlichen Dienst.

Es stimmt, wir brauchen gute Leute, und die müssen von ihrer Arbeit auch leben können. Wir müssen also finanziell attraktiv sein, um auf dem umkämpften Stellenmarkt eine Chance zu haben. Es geht aber auch darum, Personal halten zu können, indem wir vielfältig gute Angebote machen. Und bei der Gewinnung neuer Arbeitskräfte wird es in Zukunft verstärkt auch darum gehen, Quereinsteiger zu qualifizieren und Ausbildungsstellen zu schaffen, um Nachwuchs zu generieren.

Wenn die Personalkosten steigen, kann das aber auch für den Bürger teurer werden, weil dann auf der Einnahmenseite eventuell Beiträge, Gebühren oder Steuern erhöht werden müssen.

Wir müssen in der Tat schauen, welche Spielräume wir auf der Einnahmen- und Ausgabenseite haben. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, Aufgaben auf Kommunalunternehmen oder Zweckverbände auszulagern – etwa bei der Energiewende. Da gilt es, kreativ zu überlegen.

Macht es sich nicht auch der Staat zu leicht, der immer wieder Aufgaben an die Kommunen delegiert, ohne sie direkt zu finanzieren?

So ist es. Landrat Helmut Petz hat kürzlich im Kreistag gesagt, dass über 20 Prozent an staatlichen Aufgaben an uns Kommunen übertragen wurden, für die der Staat nicht eins zu eins aufkommt. Stattdessen müssen wir uns das Geld über Förderprogramme holen – mit der Quintessenz, dass die Kommunen am Ende doch finanziell viel selbst schultern müssen.

