Teerarbeiten auf A9-Baustelle beendet: Freie Fahrt Richtung Nürnberg - Gegenspur nun an der Reihe

(Symbolbild)

Eine Erfolgsmeldung gibt es von der Autobahn A9 im Großraum München: Zwischen dem Kreuz Neufahrn und München-Nord ist ein Teil der Bauarbeiten frühzeitig fertig.

Neufahrn - Einen Tag früher als ursprünglich geplant konnte die Asphaltdeckensanierung auf der A9 zwischen dem Autobahnkreuz Neufahrn und München-Nord (in Fahrtrichtung Nürnberg) beendet werden, teilte jetzt am Wochenende die Autobahn Südbayern mit.

A9: Bauarbeiten auf der Richtungsfahrbahn München ab Mittwoch, 14. Juni 2023

Am Samstag um 6 Uhr früh war mit dem Rückbau der Baustelle begonnen worden. Aus „bautechnischen Gründen blieb die Überleitung der A99 aus Salzburg kommend auf die A9 in Fahrtrichtung Nürnberg noch bis Sonntagmorgen gesperrt“. Ab sofort heißt es jetzt wieder „Freie Fahrt“ in Richtung Nürnberg. Die Fahrbahndecke der Gegenspur wird – so ist es geplant – ab Mittwoch 14., bis Montag, 19. Juni, erneuert.

